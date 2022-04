Ravazzini (Custom) a PressGiochi: “Ad ICE soluzioni di gioco self service e prodotti per velocizzare e facilitare l’offerta”

Il gruppo Custom accompagna da oltre 20 anni i principali attori della lotteria, offrendo la più ampia gamma di soluzioni hardware e di servizio per supportare le esigenze specifiche di un settore in continuo sviluppo. Custom collabora da anni con il mondo dei giochi e delle scommesse e si presenta come un partner unico per i giocatori di tutto il mondo. Un settore in cui il time to market cambia rapidamente, rendendo fondamentale la scelta di soluzioni innovative, stabili e facilmente implementabili, come quelle scelte dai principali player di gioco, lotteria e scommesse in più di 76 paesi diversi. Oggi il mondo del gioco, delle lotterie e delle scommesse sta attraversando un periodo di intenso sviluppo e di fusioni e acquisizioni in corso in tutti i lati del mercato.

Id ICE Custom presenta la “Libreria Chameleon”: le nuove librerie offrono maggiore flessibilità e coprono tutte le esigenze dei clienti in materia di lettura, scansione e decodifica, grazie a oltre 20 anni di esperienza in giochi, lotterie e scommesse, con oltre 120.000 terminali sul campo in tutto il mondo, inclusi 50.000 servizi a valore aggiunto integrati sistema. Da sinistra grande interesse per online ed E-Sport ma da destra abbiamo registrato l’aumento dei punti di gioco attraverso nuove aperture di supermercati, distributori di benzina e così via.

PressGiochi