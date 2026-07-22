Rapporto UNODC: il confine tra gaming e gambling si assottiglia nel sud-est asiatico, cresce l’allarme per i giovani

Il gioco d’azzardo illegale rappresenta uno dei nuovi fronti della criminalità organizzata nel Sud-Est asiatico. È quanto emerge dal rapporto “An Interconnected Criminal Ecosystem: Transnational Organized Crime Threat Assessment for Southeast Asia 2026“, pubblicato dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC), che evidenzia come le organizzazioni criminali stiano evolvendo verso modelli sempre più sofisticati e interconnessi.

Tra gli aspetti più preoccupanti segnalati dagli esperti figura l’utilizzo delle infrastrutture dei casinò online per rendere il gioco d’azzardo sempre più simile ai videogiochi, con l’obiettivo di attrarre un pubblico più giovane. Secondo il rapporto, le organizzazioni criminali stanno sfruttando meccaniche tipiche del gaming per rendere le piattaforme di gambling più coinvolgenti e aumentare il tempo di permanenza degli utenti.

L’UNODC sottolinea come la crescente convergenza tra gaming e gambling rappresenti un rischio significativo, soprattutto per i giovani. La diffusione dei dispositivi mobili, unita all’elevato potenziale di coinvolgimento dei giochi online, facilita infatti l’accesso a forme di gioco d’azzardo sempre più integrate con dinamiche proprie dell’intrattenimento digitale.

«Il confine tra gaming online e gioco d’azzardo online sta diventando sempre più labile», ha dichiarato Delphine Schantz, rappresentante regionale dell’UNODC per il Sud-Est asiatico e il Pacifico. «I due settori stanno convergendo attraverso caratteristiche di progettazione sviluppate proprio per sfruttare questa ambiguità, rendendo il fenomeno criminale ancora più pericoloso.»

Il rapporto dedica un intero capitolo ai mercati criminali emergenti, inserendo il gioco d’azzardo illegale accanto ad altre attività ad alto rischio come lo sfruttamento sessuale online dei minori, il traffico illecito di tabacco e quello di armi da fuoco. Secondo l’UNODC, queste attività condividono sempre più spesso infrastrutture tecnologiche, sistemi di pagamento e reti operative comuni, rendendo il contrasto alla criminalità organizzata particolarmente complesso.

L’organizzazione evidenzia inoltre come le tecnologie digitali, comprese l’intelligenza artificiale generativa, i deepfake e gli strumenti automatizzati di frode, stiano rafforzando le capacità delle reti criminali, che possono così espandere rapidamente le proprie attività anche nel settore del gambling online.

Per l’UNODC, il contrasto non può limitarsi all’azione repressiva. Le autorità dovranno rafforzare la prevenzione, seguire i flussi finanziari e sviluppare competenze specifiche per individuare e sequestrare i proventi illeciti, anche attraverso il monitoraggio delle transazioni in criptovalute (oggi sempre più utilizzate dalle organizzazioni criminali).

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