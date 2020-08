Rapporto Europol: nel match fixing, le scommesse online sono sempre più utilizzate

Europol, partner di GLMS, ha pubblicato il suo ultimo rapporto sui crimini sportivi, The involvement of organised crime groups in sports corruption – Il coinvolgimento dei gruppi della criminalità organizzata nella corruzione sportiva.

Il rapporto evidenzia il legame tra corruzione sportiva e criminalità organizzata: le caratteristiche delle reti criminali, la loro struttura e il loro modus operandi. Inoltre, il rapporto analizza i diversi tipi di partite truccate come la forma più importante di corruzione sportiva monitorata da Europol.

La corruzione sportiva è un crimine grave che coinvolge gruppi di criminalità organizzata che operano a livello transnazionale, queste bande sono spesso criminali e possono anche fungere da piattaforma per i gruppi di criminalità organizzata per ulteriori piani di riciclaggio di denaro su vasta scala. I proventi criminali annuali globali derivanti dalle partite truccate relative alle scommesse sono stimati a 120 milioni di euro. Le scommesse online sono sempre più utilizzate dai gruppi di criminalità organizzata per manipolare le competizioni sportive e i criminali di solito prendono di mira competizioni di livello inferiore in diversi sport, con il calcio e il tennis gli sport più mirati dalle reti criminali.



I mercati asiatici delle scommesse sono stati indicati come la scelta preferita per i gruppi criminali organizzati nel rapporto Europol e un punto simile è stato fatto nel recente GLMS “Studio sugli operatori di scommesse e la loro sponsorizzazione dello sport”.

“Il mercato delle scommesse asiatico – afferma GLMS – è stato la scelta preferita dei gruppi criminali per due motivi principali: l’elevata liquidità di questo mercato che offre premi vincenti più elevati; il vantaggio più notevole di garantire un alto grado di anonimato e la conseguente mancanza di tracciabilità che offre il “sistema agente” multistrato. I bookmaker asiatici operano con un modello di business a basso margine / fatturato elevato. Le scommesse possono essere piazzate tramite telefono, negozi di scommesse o siti web di scommesse su Internet. Questi due fattori combinati rendono questo sistema favorevole ai gruppi criminali per lo svolgimento delle loro attività in questo campo. I gruppi criminali organizzati che utilizzano il mercato asiatico per piazzare le loro scommesse, approfittano di bookmaker legali e illegali; questi ultimi sono presenti in gran numero e operano online attraverso piattaforme di scommesse. I siti Web online illegali sono utilizzati in particolare dagli scommettitori residenti in paesi in cui le scommesse sono illegali o non regolamentate. Il grande vantaggio dei bookmaker illegali è che sono pronti ad accettare scommesse di alto valore dove i bookmaker legali non possono. Inoltre, i gruppi criminali hanno accesso a bookmaker illegali con linee di credito attive basate sulla fiducia (e indipendentemente dalle circostanze finanziarie dello scommettitore). I guadagni finanziari sono tali che molti di questi bookmaker illegali in Asia sono di fatto gestiti / controllati dalla criminalità ”.



Calcio

Il calcio rimane lo sport più mirato e manipolato dai gruppi criminali organizzati internazionali a causa della sua popolarità in tutto il mondo, della sua dimensione finanziaria e del grande mercato delle scommesse sul fatturato ad esso collegato. I criminali colpiscono più spesso i giocatori che hanno un ruolo specifico all’interno della squadra (ad es. Portieri, difensori, capitano della squadra) in quanto questi giocatori sono più “preziosi” per gli organizzatori di partite rispetto ad altri, poiché un semplice errore può facilmente portare alla concessione di un obiettivo senza sollevare sospetti.

Tennis

Le competizioni sportive individuali come il tennis con un numero limitato di partecipanti chiave (ad es. Giocatori e / o arbitri della sedia) sono un obiettivo di corruzione ancora più semplice per le bande truccate. Il rilevamento di schemi di partite truccate nel tennis è aumentato e si è scoperto che gruppi criminali organizzati eurasiatici sono fortemente coinvolti nelle partite truccate.

Le scommesse fraudolente e il coinvolgimento di gruppi criminali organizzati nella corruzione sportiva non sono nuovi sviluppi. Tuttavia, il coinvolgimento di questi gruppi criminali nella corruzione sportiva è in aumento negli Stati membri dell’UE. Europol, attraverso il suo Centro di criminalità economica e finanziaria (EFECC), continua a sostenere le indagini per smantellare le reti criminali che riciclano i loro profitti criminali attraverso la corruzione sportiva o aumentano i loro beni illegali manipolando eventi sportivi in ​​tutto il mondo.

