Rapporto EGBA: calano dell’8% i ricavi del gioco online, ma i casinò superano le scommesse

La European Gaming and Betting Association (EGBA), che rappresenta le principali società europee di gioco e scommesse online, ha pubblicato il suo rapporto annuale sulle attività per il 2023. Dalla promozione della collaborazione nel settore del gioco d’azzardo all’evidenziazione degli ultimi dati sul gioco d’azzardo online provenienti dai suoimembri, il rapporto mette in mostra gli sforzi dell’EGBA per innalzare gli standard del settore e promuovere una maggiore trasparenza nel settore del gioco d’azzardo europeo.

Il rapporto annuale sulle attività 2023 mostra i recenti sforzi dell’EGBA per innalzare gli standard in settori quali l’antiriciclaggio, il gioco d’azzardo più sicuro e la collaborazione.

Tra le iniziative degne di nota dell’EGBA negli ultimi dodici mesi figurano l’introduzione di solide linee guida antiriciclaggio per il settore europeo del gioco d’azzardo online, il lavoro dell’associazione verso la standardizzazione degli indicatori di danno a livello europeo e le sue iniziative per promuovere la collaborazione all’interno del settore su questioni cruciali come la sicurezza informatica.

Il rapporto presenta inoltre gli ultimi dati aggregati dei membri dell’associazione per le loro operazioni europee di gioco d’azzardo online nel 2022, comprese informazioni sui ricavi combinati dei giochi, sulle puntate, sulle percentuali di rendimento dei giocatori, sulle vincite dei clienti, sui prodotti, sui conti dei clienti e sulle licenze.

La pubblicazione del rapporto sottolinea la dedizione dell’EGBA alla trasparenza e l’impegno nel tracciare il progresso delle operazioni e delle attività dei suoi membri.

Il rapporto rivela una diminuzione dell’8% dei ricavi lordi combinati del gioco d’azzardo online dei membri dell’EGBA, pari a 10,7 miliardi di euro nel 2022.

Inoltre, per la prima volta, i ricavi dei casinò hanno superato le scommesse sportive, rappresentando il 48% dei ricavi online dei membri dell’EGBA.

“Nell’ultimo anno, abbiamo concentrato i nostri sforzi sull’innalzamento degli standard di settore e sulla promozione di cambiamenti positivi all’interno del settore. Siamo grati per la fiducia e il sostegno dei nostri membri, che spingono avanti i progressi e dimostrano regolarmente il loro impegno ad essere aperti e trasparenti,

anche condividendo i loro preziosi dati di settore. Il recente calo dei ricavi potrebbe essere attribuito a una combinazione di fattori, tra cui l’impatto della crisi del costo della vita sulle abitudini di gioco dei clienti e una serie di risultati sportivi a misura di cliente.” ha dichiarato Maarten Haijer, segretario generale dell’EGBA.

Dati europei sul gioco d’azzardo online dei membri dell’EGBA (2022)

Ricavi: Il ricavo lordo combinato del gioco online (GGR) dei membri dell’EGBA è stato di 10,7 miliardi di euro, con una diminuzione annua dell’8%, e ha rappresentato un terzo del GGR online totale dell’Europa.

Puntate: Il numero totale di puntate online è stato di 132 miliardi, con un aumento annuo del 19%. Le puntate online valgono complessivamente 184 miliardi di euro, in calo del 9% annuo. Il valore medio delle puntate online su tutti i prodotti è stato di 1,40 €, in calo del 53% rispetto al 2018.

Giocatori: Tasso medio di ritorno al giocatore (RTP) del 94,2%. Si stima che 173 miliardi di euro di vincite da parte dei clienti.

Totale di 31,2 milioni di conti clienti online attivi, con un aumento annuo del 5%.

Prodotti: In termini di quota di compartecipazione alle entrate, i casinò rappresentano il 48% del GGR online, mentre le scommesse sportive rappresentano il 43%. Le entrate dei casinò hanno rappresentato 5,2 miliardi di euro di GGR online, con una diminuzione annua dell’1%, mentre le scommesse sportive hanno rappresentato 4,6 miliardi di euro, con una diminuzione annua del 13%. Le scommesse pre-partita rappresentano il 62% del totale delle scommesse sportive online.

Licenze: Un totale combinato di 267 licenze di gioco d’azzardo online in Europa. Concesso in licenza in 22 diversi paesi europei, con licenze online ora in Polonia.

