Rapporto Censis 2023. Il modello italiano di gioco legale alla prova dell’online

Il modello italiano di gioco legale alla prova dell’online. Quasi 23 milioni di italiani hanno praticato almeno una volta il gioco legale nel corso dell’ultimo anno. Di questi, 7 milioni lo hanno fatto spesso. Dal 2020 la raccolta del gioco a distanza ha superato quella del gioco in presenza. Il 26,5% degli italiani gioca anche o esclusivamente online (l’8,1% lo fa spesso). Per la quasi totalità degli italiani (il 91,3%) lo Stato deve regolare e gestire il gioco legale a tutela della collettività. L’87,7% ritiene che il rispetto delle regole e la tutela dei consumatori dipendano dall’affidabilità dei concessionari che gestiscono i giochi per conto dello Stato. L’86,8% pensa che sia importante che i gestori dei luoghi del gioco legale siano formati per sensibilizzare le persone al gioco responsabile. L’attività online però ha reso più difficile il contrasto del gioco illegale. Nel 2022 i controlli delle autorità hanno portato alla chiusura di 261 siti web.

E’ quanto si lege nel 57imo Rapporto annuale del Censis all’interno del capitolo dedicato alla Sicurezza e cittadinanza.

