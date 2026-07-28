Ranking Ecommerce, Sisal stabile alla sesta posizione della top100 e leader per il settore scommesse e casinò

L’aggiornamento di luglio 2026 della classifica Ecommerce pubblicata da Casaleggio Associati ha analizzato 12.142 aziende attive online in Italia, offrendo una fotografia aggiornata dei principali operatori del commercio digitale nel

L’aggiornamento di luglio 2026 della classifica Ecommerce pubblicata da Casaleggio Associati ha analizzato 12.142 aziende attive online in Italia, offrendo una fotografia aggiornata dei principali operatori del commercio digitale nel Paese.

Nella classifica generale dei dieci siti ecommerce più popolari in Italia, Sisal si conferma l’unico brand del settore Scommesse e Casinò presente nella top ten assoluta e rimane stabile al sesto posto. Rispetto all’ultimo aggiornamento rimangono invariati anche Amazon, eBay, Apple Store e Leroy Merlin.

Per quanto riguarda il segmento dedicato a Scommesse e Casinò, la graduatoria aggiornata vede Sisal mantenere la leadership davanti a Goldbet (che sale di una posizione) e Planetwin365. Seguono Lottomatica, Snai (che ha perso tre posizioni) e StarCasinò.

Completano la top ten di settore Betsson, Bet365, 888 casinò, e Eurobet.

Tra i movimenti più rilevanti dell’ultimo mese nella Top 100 emergono le forti crescite di Expert, che registra il maggiore avanzamento con +64 posizioni, seguita da Alpitour (+46) e LG (+39). Ottime performance anche per PlayStation Store (+27) e MSC Crociere (+27), che confermano il buon andamento dei comparti entertainment e turismo.

Proseguono la classifica ASOS (+26) e Costa Crociere (+21), mentre Yoox (+18), Expedia (+16) e Lastminute.com (+16) completano la graduatoria dei principali avanzamenti. Nel complesso, il mese evidenzia una forte dinamicità soprattutto nei settori dell’elettronica, del turismo, della moda e del tempo libero, con significativi recuperi di visibilità da parte di brand leader nei rispettivi mercati.

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