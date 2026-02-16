Newsletter

16 Febbraio 2026

Ranking eCommerce: Sisal resta nella top 10 italiana, domina Amazon tra i marketplace

L’aggiornamento di febbraio della classifica Ecommerce pubblicata da Casaleggio Associati ha analizzato 12.264 aziende attive online in Italia, offrendo una fotografia aggiornata dei principali operatori del commercio digitale nel Paese.

16 Febbraio 2026

Nella graduatoria complessiva delle prime cento realtà ecommerce italiane, Sisal conferma il settimo posto, proseguendo nel proprio percorso di crescita. 888 Casinò si colloca invece al ventesimo posto, mentre Snai raggiunge la trentaquattresima posizione.

All’interno del comparto dedicato a scommesse e casinò, la top ten dei 52 brand classificati vede al primo posto Sisal, seguita da 888 Casinò e Snai. Completano la classifica StarCasinò, Bet365, Betsson, Betflag, Lottomatica, Goldbet ed Eurobet.

La classifica generale di febbraio 2026 conferma inoltre la forte presenza dei grandi marketplace e dei principali operatori internazionali del retail digitale. I dieci siti ecommerce più popolari in Italia risultano infatti Amazon, Temu, Subito, eBay, Booking.com, Apple Store, Sisal, Leroy Merlin, MediaWorld e Ikea.

Rispetto all’ultimo aggiornamento restano invariati i posizionamenti di Amazon, Temu, Booking.com, Apple Store e Sisal, a conferma della stabilità dei principali player nei vertici dell’ecommerce nazionale.

Ranking eCommerce: Sisal resta nella top 10 italiana, domina Amazon tra i marketplace

