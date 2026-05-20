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Ranking ecommerce: Sisal resta leader del gaming online, cresce GoldBet nella top 10 di settore

Nuovo aggiornamento per la classifica Ecommerce di maggio 2026 elaborata da Casaleggio Associati, che monitora i principali operatori attivi nel commercio digitale in Italia. La rilevazione conferma ancora una volta

20 Maggio 2026

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Nuovo aggiornamento per la classifica Ecommerce di maggio 2026 elaborata da Casaleggio Associati, che monitora i principali operatori attivi nel commercio digitale in Italia. La rilevazione conferma ancora una volta il peso crescente del comparto gaming e betting nel panorama ecommerce nazionale.

Nella classifica generale dei dieci siti ecommerce più popolari in Italia, Sisal si conferma l’unico brand del settore Scommesse e Casinò presente nella top ten assoluta, pur scendendo dal sesto al settimo posto. Restano invece invariate le prime due posizioni occupate da Amazon e Temu, mentre Subito sale al terzo posto superando eBay.

Per quanto riguarda il segmento dedicato a Scommesse e Casinò, la graduatoria aggiornata vede Sisal mantenere la leadership davanti a GoldBet (che sale di 4 posizioni) e Lottomatica. Seguono 888 Casinò, Planetwin365 e StarCasinò.

Completano la top ten di settore Betsson, Snai (che perde 4 posizioni), Bet365 e Betflag.

Nella classifica ecommerce generale di maggio 2026, tra i movimenti più rilevanti si segnalano la crescita di Subito, passato dal quinto al terzo posto, e il progresso di Apple Store e Leroy Merlin. Perdono invece terreno eBay, Sisal e TicketOne rispetto all’aggiornamento precedente.

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