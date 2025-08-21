Randi Zuckerberg aprirà la AI Academy al debutto dell’SBC Summit 2025

L’innovatrice tecnologica, imprenditrice e due volte vincitrice del Tony Award Randi Zuckerberg sarà la protagonista della debuttante AI Academy all’SBC Summit 2025, aprendo il programma con una sessione esclusiva di

La AI Academy fa parte delle nuove Tech Academies introdotte da SBC, che offriranno ai delegati l’opportunità di vivere esperienze formative più intime, interattive e pratiche. Le Tech Academies si concentreranno su quattro verticali chiave dell’industria: AI, marketing, Web 3.0 & Blockchain e una quarta academy che sarà annunciata prossimamente.

In programma per martedì 16 settembre, la AI Academy riunirà leader globali dell’AI, imprenditori tech e strateghi aziendali. Il programma includerà panel, workshop, case study e sessioni di Q&A dal vivo, offrendo ai delegati sia opportunità di discussione che strategie pratiche per integrare e utilizzare efficacemente l’AI.

Commentando la AI Academy, il fondatore e CEO di SBC Rasmus Sojmark ha dichiarato:

“Abbiamo visto una crescente richiesta da parte dei delegati di avere un’educazione più pratica, focalizzata su temi che realmente risuonano con l’industria. L’AI non ha solo catturato l’attenzione: ha dominato il discorso globale e ora influenza quasi ogni aspetto del business moderno. Includerla come parte delle nostre Tech Academies è stata una scelta naturale.”

La AI Academy inizierà con il discorso di apertura dell’host Jeffrey Haas, Managing Director di ID8 Global, una software company basata su AI che supporta i professionisti di acquisizione e supply chain nell’ottimizzare le operazioni, ridurre i costi e migliorare la compliance.

Successivamente, Randi Zuckerberg, CEO di Zuckerberg Media e HUG, guiderà la sessione AMA “StAI Ahead: Upleveling Yourself and Your Business with AI”. I delegati avranno la possibilità di porre domande direttamente a Zuckerberg, che illustrerà nel dettaglio come sfruttare gli strumenti di AI per scalare il business, migliorare il decision-making e navigare il panorama in rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale.

Seguirà il panel “AI & the Law: With Great Power Comes Great Responsibility”, che analizzerà come le imprese possano integrare l’AI in modo etico e sostenibile. Tra i relatori: Paula Murphy (Head of Business Development, Mindway AI), Diane Mullinex (Head of Global Telecom and Gaming Practices, Pinsent Masons) e Andreas Hartmann (Co-founder & COO, VAIX), che discuteranno come bilanciare AI, responsabilità aziendale, aspettative degli azionisti e compliance all’interno di contesti normativi in evoluzione.

Inoltre, la AI Academy presenterà quattro case study mirati, offrendo ai delegati esempi pratici di come le aziende stiano applicando l’AI in business intelligence, compliance e agenti autonomi.

“Merging AI with BI in a Data-Rich Environment” : guidato da Mayank Pachauri (Founder & CEO, LogNormal Analytics), l’incontro esplorerà come gli strumenti di AI stiano potenziando la business intelligence, dall’analisi in tempo reale a strategie di crescita proattiva, attraverso strumenti come alert intelligenti, AI agentica, chatbot conversazionali e recommendation engine.

“Building Better, Faster & Smarter with AI” : sessione con focus sullo sviluppo di giochi accelerato grazie all’AI, con interventi di Javier Troncoso (CEO & Co-Founder, InsightPlay.ai), Benjamin Böhle-Roitelet (Co-founder & CEO, WIDER.ai) e John Caldwell (Co-Founder, i3Soft). Verranno approfondite le applicazioni dell’AI lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dal concept alla visualizzazione, fino al supporto al coding e alla compliance normativa.

“Teaching AI to Understand Compliance: Opportunities, Restrictions, and the Power of Human–AI Collaboration” : a cura di Ralitsa Eide e Isabelle Zanzer , co-fondatrici di CompliancePlayAI, il primo programma AI addestrato esclusivamente sulla normativa del gioco. La sessione esplorerà come l’AI stia venendo integrata nei framework di compliance per monitorare aggiornamenti normativi, valutare i rischi e garantire un’applicazione etica attraverso la collaborazione uomo–AI.

“How Autonomous Agents Are Disrupting Industries”: presentato da Gianluca Pereyra, CEO di Enidog, società che sviluppa strumenti AI autonomi in tempo reale per esports e gaming competitivo. Pereyra illustrerà l’uso degli agenti AI in ambienti live, spiegando come questi apprendono, si adattano e operano in scenari dinamici e competitivi.

La AI Academy sarà protagonista del prossimo SBC Summit 2025, evento globale di punta di SBC, che si terrà presso la Feira Internacional de Lisboa e MEO Arena dal 16 al 18 settembre. Il summit ospiterà anche un ricco programma di conferenze, un’ampia area espositiva, l’Affiliate Leaders Summit, il Payment Expert Summit e una serie di eventi di networking serali.

PressGiochi