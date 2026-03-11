Raffadali (AG): chiuso per 30 giorni un centro scommesse per attività abusiva

Un centro scommesse di Raffadali, in provincia di Agrigento, è stato chiuso per trenta giorni a seguito di un controllo amministrativo effettuato dalla polizia di Stato. Il provvedimento di sospensione dell’attività è stato adottato dal questore di Agrigento, Tommaso Palumbo.

La misura è stata eseguita dalla squadra amministrativa della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura e scaturisce da una mirata attività di controllo svolta dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Secondo quanto emerso dalle indagini, nel locale non sarebbe stata svolta soltanto l’attività di raccolta scommesse autorizzata per conto di una società munita di regolare concessione dello Stato italiano, ma anche un’attività abusiva di raccolta di scommesse per conto di un bookmaker privo di concessione statale e della conseguente licenza di polizia.

PressGiochi