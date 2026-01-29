Newsletter

29 Gennaio 2026

Raccolta giochi ad Anzio, ass. Pollastrini: “Numeri più che raddoppiati in dieci anni”

A richiamare l'attenzione sull'evoluzione del fenomeno è l'assessore ai Servizi sociali Rita Pollastrini, che evidenzia una crescita molto marcata della raccolta del gioco lecito nel territorio comunale: nel 2025 ad

29 Gennaio 2026

A richiamare l’attenzione sull’evoluzione del fenomeno è l’assessore ai Servizi sociali Rita Pollastrini, che evidenzia una crescita molto marcata della raccolta del gioco lecito nel territorio comunale: nel 2025 ad Anzio sono stati spesi 163 milioni di euro, secondo i dati dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte dei 74 milioni registrati nel 2016.

“Parliamo di giocate lecite – spiega Pollastrini – ma ciò che balza agli occhi è che, rispetto a dieci anni fa, i numeri sono più che raddoppiati. Non siamo contrari al gioco, ma auspichiamo sempre che sia praticato in modo responsabile”.

Proprio in quest’ottica, l’amministrazione ricorda l’attivazione di servizi di supporto dedicati alla prevenzione e alla presa in carico delle situazioni di fragilità. Da maggio scorso è operativo uno sportello per il Gioco d’azzardo patologico, nell’ambito del distretto socio-sanitario, pensato per offrire ascolto e orientamento a cittadini e famiglie. Lo sportello è aperto il lunedì dalle 15 alle 18 e il mercoledì su appuntamento, presso l’associazione Promo Civitas a Nettuno.

Fonte immagine: @Comune di Anzio

