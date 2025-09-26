Quote Serie A: la 5ª giornata ai raggi X, tra big match e sfide salvezza

La Serie A entra nel vivo con la quinta giornata, pronta a offrire indicazioni più definite dopo le prime settimane di campionato. C’è chi cerca conferme per consolidare un avvio convincente e chi ha un bisogno crescente di riscatto per non restare attardato. Un turno che, pur nelle battute iniziali, potrebbe già tracciare equilibri più concreti per il proseguo della stagione.

Sabato 27 alle 15:00, scontro tra due delle squadre che hanno iniziato meglio questo campionato di Serie A, Como e Cremonese. Il Como, forte della vittoria ottenuta in casa della Fiorentina nell’ultimo turno, cercherà di sfruttare il fattore campo contro una Cremonese neopromossa e desiderosa di restare imbattuta. I bookies vedono gli uomini di Fàbregas nettamente favoriti con il segno 1 a 1.46 mentre la vittoria della Cremonese è bancata con il segno 2 a 7.10. Il pareggio è quotato a 4.45. L’Over 2,5 si gioca a 1.85, l’Under a 1.89; Goal a 2.05, No Goal a 1.70.

Una classica sfida di alta classifica che promette spettacolo quella tra Juventus e Atalanta. La Juventus, dopo il pareggio ottenuto in casa del Verona, vuole continuare a lottare per i vertici della classifica, ma dovrà vedersela con l’Atalanta, squadra sempre temibile per il suo gioco offensivo e la sua intensità. All’Allianz Stadium ci si aspetta una partita ricca di duelli individuali e capovolgimenti di fronte, cruciale per le ambizioni di entrambe. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Juventus favorita con il segno 1 a 1.88, mentre il successo dell’Atalanta è bancato con il 2 a 4.15. Il pareggio è quotato a 3.60. L’Over 2,5 si gioca a 1.93, l’Under a 1.81; Goal a 1.86, No Goal a 1.88.

Alle 20:45 l’Inter, vice-campione in carica, arriva in Sardegna con l’obiettivo di non perdere terreno fin da subito nella corsa scudetto. Il Cagliari, reduce da una stagione di lotta per la salvezza, punterà sulla spinta del proprio pubblico per tentare l’impresa. Nonostante la determinazione dei rossoblù, la superiorità tecnica e la profondità della rosa nerazzurra li rendono nettamente favoriti. Le quote vedono il successo dell’Inter con il segno 2 a 1.56 mentre il segno 1 è bancato a 5.80. Il pareggio è quotato a 4.25. L’Over 2,5 si gioca a 1.74, l’Under a 2.00; Goal a 1.86, No Goal a 1.88.

La domenica si aprirà alle 12:30 con Sassuolo – Udinese. Il Sassuolo, dopo un difficile avvio al ritorno nella massima serie, cercherà di ottenere i tre punti davanti al proprio pubblico. L’Udinese, squadra solida e abituata alla categoria, rappresenta un ostacolo non semplice. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Sassuolo favorito con il segno 1 a 2.30, mentre il successo dell’Udinese è bancato con il 2 a 3.20. Il pareggio è quotato a 3.35. L’Over 2,5 si gioca a 2.05, l’Under a 1.73; Goal a 1.82, No Goal a 1.92.

Alle 15:00 si riproporrà un derby toscano dopo decenni con Pisa – Fiorentina. La Fiorentina, con ambizioni europee, dovrà imporre la propria maggiore qualità ed esperienza. L’atmosfera all’Arena Garibaldi sarà sicuramente incandescente per una sfida che si preannuncia combattuta. I bookies vedono gli uomini di Palladino favoriti con il segno 2 a 2.25 mentre la vittoria del Pisa è bancata con il segno 1 a 3.30. Il pareggio è quotato a 3.25. L’Over 2,5 si gioca a 2.20, l’Under a 1.62; Goal a 1.95, No Goal a 1.80.

Contemporaneamente all’Olimpico si giocherà Roma – Verona. La Roma, ancora in cerca della sua forma migliore, non può permettersi altri passi falsi all’Olimpico. Il Verona, dopo l’ottimo pareggio ottenuto in rimonta contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato, probabilmente imposterà una partita di contenimento per strappare un punto prezioso. Le quote vedono il successo della Cremonese con il segno 1 a 1.45 mentre il segno 2 è bancato a 7.80. Il pareggio è quotato a 4.30. L’Over 2,5 si gioca a 2.05, l’Under a 1.72; Goal a 2.35, No Goal a 1.55

Alle 18:00 si sfideranno due squadre che hanno avuto un inizio altalenante in questo campionato, Lecce – Bologna. Il Lecce, spinto dal calore del Via del Mare, cercherà di accumulare punti importanti in avvio di campionato, provando a ribaltare la situazione complicata emersa dalle prime giornate e dal turno infrasettimanale di Coppa Italia. Il Bologna, nonostante le fatiche europee, punta a consolidare la propria posizione ai vertici del campionato. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Bologna favorito con il segno 2 a 2.10, mentre il successo del Lecce è bancato con l’1 a 3.95. Il pareggio è quotato a 3.15. L’Over 2,5 si gioca a 2.45, l’Under a 1.51; Goal a 2.15, No Goal a 1.66.

Big match di giornata a San Siro tra due pretendenti al titolo, Napoli – Milan. Il Milan vuole lanciare un segnale forte al campionato e battere i partenopei sarebbe un’iniezione di fiducia fondamentale. Sarà una partita intensa e spettacolare, con stelle di livello internazionale in campo da entrambe le parti. I bookies vedono gli uomini di Allegri vincenti con il segno 1 a 2.35 mentre la vittoria del Napoli è bancata con il segno 2 a 3.15. Il pareggio è quotato a 3.25. L’Over 2,5 si gioca a 2.15, l’Under a 1.65; Goal a 1.89, No Goal a 1.84.

Alle 18:30 di lunedì si giocherà Parma – Torino. Il Parma, dopo un complicato avvio di campionato che ha visto la squadra di Cuesta racimolare soltanto due punti nelle prime 4 giornate, cercherà di ottenere il bottino pieno davanti al proprio pubblico contro un avversario ostico come il Torino. I granata sono una squadra rocciosa e difficile da affrontare, specialmente in trasferta. Ci si attende una partita molto fisica e bloccata tatticamente, dove la solidità difensiva potrebbe prevalere sulla fantasia degli attacchi. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Parma favorito con il segno 1 a 2.25, mentre il successo del Torino è bancato con il 2 a 3.45. Il pareggio è quotato a 3.15. L’Over 2,5 si gioca a 2.15, l’Under a 1.65; Goal a 1.89, No Goal a 1.85.

Infine, alle 20:45 di lunedì si chiude il turno con Genoa – Lazio. Il Genoa, sospinto dal suo pubblico, tenta di fermare una Lazio reduce da una brutta sconfitta nel derby della Capitale. I biancocelesti dispongono di un tasso tecnico superiore, ma a Marassi non è mai facile per nessuno. La partita vedrà la contrapposizione tra l’agonismo del Grifone e la qualità palleggio della squadra di Sarri. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Lazio favorita con il segno 2 a 2.50, mentre il successo del Genoa è bancato con l’1 a 3.05. Il pareggio è quotato a 3.15. L’Over 2,5 si gioca a 2.25, l’Under a 1.59; Goal a 1.95, No Goal a 1.80.

PressGiochi