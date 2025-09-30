Newsletter

30 Settembre 2025

Quote Champions: le italiane secondo Betsson

Inter e Slavia Praha si affrontano con la vittoria nerazzurra data a 1.33; per Villarreal – Juventus i bookies propongono la squadra di casa vittoriosa a 2.26; Atalanta – Club Brugge si scontrano con l’1 della squadra italiana atteso a 1.86 mentre per Napoli – Sporting CP si prevede la vittoria di casa a 1.82.

30 Settembre 2025

I riflettori del calcio europeo si riaccendono sulla Champions League per una nuova, cruciale giornata. Per le squadre italiane si apre una settimana di impegni dal peso specifico notevole, tra sfide casalinghe da capitalizzare e trasferte complesse su campi storici del continente. Si tratta di test probanti per misurare le ambizioni e lo stato di forma dei club di Serie A nel loro percorso europeo.

A San Siro, l’Inter si prepara a ospitare lo Slavia Praha in un incontro che si preannuncia interessante. I precedenti risalgono alla fase a gironi 2019/20, con un pareggio a Milano e una vittoria nerazzurra in trasferta. La squadra di casa punta a far valere il fattore campo, dove è imbattuta da 16 partite in Champions League. Di contro, lo Slavia Praha cerca di invertire un trend storicamente negativo contro le squadre italiane. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono gli italiani vittoriosi con il segno 1 dato a 1.33, cifra nettamente inferiore rispetto al 2, bancato a 8.25; la X è attesa a 5.40. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.85, il No Goal è atteso a 1.85; l’Over 2,5 è quotato a 1.51, l’Under 2,5 si attesta a 2.40.

Impegno in trasferta per la Juventus, che vola in Spagna per affrontare il Villarreal. La partita rievoca l’unico precedente europeo tra i due club, quando negli ottavi del 2021/22 il Villarreal eliminò i bianconeri vincendo a Torino. La squadra spagnola vanta un solido record casalingo contro formazioni italiane, mentre la Juventus cerca continuità di risultati in un torneo dove ha vinto solo tre delle ultime dodici gare della fase a gironi. I bookies propongono la squadra di casa vittoriosa con segno 1 bancato a 2.26, mentre il segno 2 per l’Inter è dato a 3.15. La X è attesa a 3.35. L’Over 2,5 viene dato a 1.94, l’Under 2,5 si attesta a 1.77; il Goal è bancato a 1.76 e il No Goal è quotato a 1.96.

Grande attesa anche per la sfida casalinga dell’Atalanta contro il Club Brugge. Per gli orobici è un’occasione di riscatto dopo le recenti delusioni europee e dopo l’eliminazione subita proprio dai belgi negli spareggi della scorsa edizione. L’Atalanta arriva da tre sconfitte consecutive nelle competizioni UEFA, mentre il Club Brugge si presenta forte di un percorso netto, avendo vinto tutte le partite di Champions League disputate in questa stagione, qualificazioni incluse. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono l’Atalanta vittoriosa con il segno 1 dato a 1.86, mentre il 2 è bancato a 3.75; la X è attesa a 3.90. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.58, il No Goal è atteso a 2.23; l’Over 2,5 è quotato a 1.58, l’Under 2,5 si attesta a 2.22.

Infine, il Napoli affronta tra le mura amiche lo Sporting CP. Si tratta di una sfida quasi inedita, con l’unico precedente che risale alla Coppa UEFA del 1989. I dati storici delineano un quadro chiaro: i partenopei hanno un ottimo bilancio contro le squadre portoghesi e sono molto solidi in casa in Champions League. Per contro, lo Sporting non ha mai vinto nelle sue 17 trasferte in Italia e insegue il traguardo del suo centesimo gol nella competizione. i bookies di Betsson offrono l’1 degli italiani a 1.82, la X a 3.65, mentre il 2 dei portoghesi è dato a 4.25. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.71, il No Goal è atteso a 2.02; l’Over 2,5 è quotato a 1.76, l’Under 2,5 si attesta a 1.96.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

Quote Champions: le italiane secondo Betsson

