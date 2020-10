Quote Better: Inter avanti nel derby sul Milan, equilibrio tra Napoli e Dea

La “Serie A” si appresta a disputare la quarta giornata di campionato. Domani si svolgeranno 4 partite, 5 domenica e un match si giocherà lunedì. Ecco le quote Better. Tra poco più di 24 ore, alle 15, aprirà i battenti la sfida allo stadio “San Paolo” tra il Napoli (a 2,50) e l’Atalanta (a 2,55); alle ore 18 il derby della “Madonnina” tra l’Inter (a 2,30) e il Milan (a 3,00) e la sfida allo stadio “Marassi” tra la Sampdoria (a 3,30) e la Lazio (a 2,15); nell’anticipo serale il Crotone (a 8,00) ospiterà la Juventus (a 1,40). Nel “lunch match” di domenica Il derby emiliano-romagnolo allo stadio “Dall’Ara” tra il Bologna (a 2,85) e il Sassuolo (a 2,40); due partite alle ore 15, con il Torino (a 2,15) avanti nelle quote Better sul Cagliari (a 3,40) e con la Fiorentina (a 1,83) favorita in trasferta contro lo Spezia (a 5,25); alle ore 18 l’Udinese (a 1,83) riceverà il Parma (a 4,35) e nella sfida serale di domenica la superfavorita Roma (a 1,33) ospiterà il Benevento (a 9,00) di Pippo Inzaghi. Sul sito www.better.it e nelle ricevitorie il quadro completo con le quote di tutte le tipologie di giocata delle varie partite dei campionati Nazionali e Internazionali.

Ecco le quote (1X2) proposte da Better:

* Le quote sono soggette a variazioni

PressGiochi