QUIGIOCO, Vabanq e NOVOELSY: l’esperienza digitale integrata di NOVOMATIC Italia all’ICE 2026

Nel cuore del grandissimo stand NOVOMATIC, il gaming si evolve e diventa un’esperienza digitale senza confini. NOVOMATIC Italia presenta oggi un ecosistema innovativo che unisce retail e online, offrendo agli operatori e ai giocatori un modello di intrattenimento sicuro, fluido e integrato.

Protagonista è QUIGIOCO, il brand rinnovato che ridefinisce il concetto di omnicanalità, garantendo un’esperienza uniforme e intuitiva tra punti vendita fisici e piattaforme digitali. Al centro di questa rivoluzione troviamo Vabanq, l’hub del live gaming, e il Game Server NOVOELSY, che trasforma i titoli AWP italiani più amati in giochi online, mantenendo coerenza e continuità tra il mondo land-based e quello digitale.

Ma l’innovazione non si ferma qui: il portale Quigioco.it rappresenta il cuore dell’offerta online, progettato con un’attenzione particolare alla user experience e alle esigenze del giocatore. Interfaccia intuitiva, navigazione fluida e accesso immediato ai contenuti garantiscono un’esperienza semplice e coinvolgente. Dal live gaming alle slot, passando per le funzionalità di ricarica e gestione del conto, tutto è pensato per offrire sicurezza, trasparenza e divertimento senza compromessi. Un ecosistema digitale che mette il giocatore al centro, con strumenti di controllo responsabile e servizi integrati per un intrattenimento consapevole.

A completare l’offerta, NOVOLINE Easy VLT porta l’innovazione cashless direttamente in sala, collegando il gaming tradizionale a un modello digitale sicuro e immediato. Una soluzione che risponde alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione, dove tecnologia e user experience diventano i veri protagonisti.

Con QUIGIOCO, Vabanq e NOVOELSY, NOVOMATIC Italia non si limita a presentare prodotti: disegna il futuro del gaming integrato, offrendo agli operatori strumenti scalabili e ai giocatori un’esperienza senza precedenti.

