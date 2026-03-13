Quigioco protagonista a ENADA 2026 nello spazio NOVOLAND: innovazione digitale e nuova concessione ADM al centro della vetrina online del Gruppo

Quigioco è tra i protagonisti di ENADA Primavera 2026, ospitata all’interno di NOVOLAND, lo spazio esperienziale con cui il Gruppo NOVOMATIC Italia presenta l’evoluzione del proprio ecosistema di intrattenimento. In questa area immersiva, Quigioco espone la nuova identità digitale del brand e la piattaforma online completamente rinnovata, in un momento particolarmente significativo segnato dall’avvio della nuova concessione ADM per il gioco a distanza recentemente ottenuta da HBG On Line Gaming Srl.

Nel percorso espositivo di NOVOLAND, progettato per mostrare in modo integrato tecnologie, soluzioni di pagamento e prodotti capaci di unire fisico e digitale, Quigioco rappresenta la componente online del Gruppo. Il progetto si integra con le soluzioni cashless ADMIRAL Pay e APay EWallet, contribuendo a definire l’offerta destinata ai PVR di NOVOMATIC Italia in piena compliance con l’Albo PVR e con l’imminente normativa sul limite alle ricariche del conto gioco in contanti.

Tra le principali novità di Quigioco e della sua rete, che oggi conta 132 negozi di scommesse in franchising e numerosi PVR, spicca il VIP Club Quigioco, completamente rinnovato a fine 2025 nella veste, nei livelli e nella matematica premiante. Il programma rappresenta un’evoluzione significativa del modello loyalty del brand: un sistema più chiaro, meritocratico e orientato al valore reale del giocatore, che mette il cliente al centro dell’esperienza.

Il VIP Club introduce una visione innovativa che supera la distinzione tradizionale tra online e offline, creando un unico percorso di fidelizzazione capace di accompagnare il giocatore ovunque scelga di vivere l’esperienza di gioco, integrando i due canali e offrendo un’esperienza continua e coerente tra digitale e retail.

Accanto a questa evoluzione trovano spazio servizi come Vabanq, che propone un’esperienza di casinò live esclusiva e differente rispetto alle tradizionali piattaforme di live gaming; il game server NOVOElsy, con titoli sviluppati internamente e trasposizioni online dei più celebri giochi AWP; Slot Supreme, il club di slot a payout maggiorato dedicato agli utenti Quigioco; e Spinny, il chatbot che suggerisce i giochi online più adatti attraverso l’analisi di statistiche e payout aggiornati.

Quigioco si presenta alla manifestazione forte della nuova concessione per il gioco a distanza (GAD), che definisce un quadro regolatorio ancora più avanzato e orientato a trasparenza, tracciabilità e tutela dell’utente. L’aggiudicazione della concessione è il risultato di un profondo lavoro di evoluzione tecnologica, operativa e identitaria del brand, oggi visibile anche nello spazio espositivo.

Durante la fiera, i visitatori possono scoprire il nuovo portale www.quigioco.it, presentato con un restyling completo che introduce un’interfaccia moderna e intuitiva, una user experience più fluida e immediata e un’architettura informativa ripensata per rendere più semplice l’accesso ai giochi, alle scommesse, alle promozioni e ai contenuti informativi. Parallelamente sono stati ulteriormente rafforzati i sistemi di sicurezza e tutela del giocatore.

Il portale mette al centro trasparenza, responsabilità e affidabilità, confermando la volontà del brand di offrire un’esperienza di gioco digitale sempre più consapevole e in linea con le migliori pratiche internazionali.

La piattaforma integra inoltre nuove modalità di registrazione e identificazione digitale, tra cui l’accesso tramite SPID e un sistema di riconoscimento sviluppato insieme a Jumio, leader mondiale nelle tecnologie di identità online. Soluzioni che rendono il processo di registrazione più semplice, rapido e sicuro, rafforzando ulteriormente la piena conformità alle linee guida ADM e agli standard internazionali di sicurezza.

La presenza a ENADA 2026 conferma il ruolo di Quigioco nella strategia del Gruppo: offrire un’esperienza di intrattenimento sempre più integrata, in cui online e offline dialogano in modo naturale garantendo continuità, tracciabilità e un livello superiore di servizio. In questo scenario, NOVOMATIC Italia consolida il proprio presidio sulla dimensione digitale dell’offerta, evidenziando l’importanza crescente del gioco remoto all’interno del modello phygital del Gruppo.

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