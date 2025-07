Quigioco News, Sofia Oranges e Rompipallone raccontano insieme il Mondiale per Club

HBG Online Gaming ha recentemente dato avvio ad una nuova collaborazione tra Quigioco News, Sofia Oranges, brand ambassador di Quigioco, e Rompipallone, una delle community calcistiche più seguite in Italia,

HBG Online Gaming ha recentemente dato avvio ad una nuova collaborazione tra Quigioco News, Sofia Oranges, brand ambassador di Quigioco, e Rompipallone, una delle community calcistiche più seguite in Italia, fondata e diretta da Antonio Manzo.

L’iniziativa è nata in occasione del nuovo evento FIFA Mondiale per Club 2025. Il torneo, pensato per valorizzare le migliori formazioni dei club a livello globale, rappresenta una grande occasione anche dal punto di vista mediatico e informativo.

La collaborazione prevede un piano editoriale congiunto che accompagna gli utenti durante l’intera durata dell’evento, offrendo contenuti ricchi di spunti e approfondimenti, tra cui:

analisi pre e post match,

commenti a caldo,

rubriche dedicate,

format social originali.

Sofia Oranges, con la sua esperienza da giornalista e le sue competenze, è la protagonista attraverso contenuti social video che uniscono informazione e intrattenimento, prestando la propria voce e il proprio volto per avvicinare il pubblico ai temi calcistici in maniera accessibile e coinvolgente. Al suo fianco, Rompipallone mette in campo la propria consolidata community e l’esperienza nella narrazione sportiva digitale.

“Questa collaborazione rappresenta una perfetta sinergia tra mondi complementari: la visione divulgativa/sportiva di Quigioco News, la personalità e la capacità comunicativa di Sofia, e la forza editoriale di Rompipallone. Insieme ci poniamo l’obiettivo di raccontare il Mondiale per Club con uno stile fresco, competente e vicino ai tifosi”, dichiara Michele Brenna, Online Marketing Manager di HBG Online Gaming.

Con questo progetto, Quigioco News la volontà di puntare sulla qualità dei contenuti e creare connessioni con la propria audience, grazie a partnership strategiche e volti autentici del panorama mediatico e sportivo.

PressGiochi