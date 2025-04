Quigioco.it si arricchisce grazie alla collaborazione con Hacksaw Gaming

HBG Online Gaming annuncia con entusiasmo l’ampliamento dell’offerta di Quigioco.it, frutto di una nuova e promettente collaborazione con Hacksaw Gaming, fornitore premium di giochi online. Grazie a questo accordo, il catalogo della piattaforma si espande con una gamma di titoli eccezionali, che combinano grafiche accattivanti e meccaniche di gioco innovative.

Hacksaw Gaming si distingue nel settore online gaming grazie a un’offerta che include giochi come Dork Unit, Plinko, Wanted Dead or a Wild.

Il fornitore porta avanti una filosofia di gioco moderna, capace di coinvolgere gli utenti attraverso un gameplay unico e tematiche immersive. La qualità della loro esperienza è confermata dalle collaborazioni con oltre 300 partner in più di 20 mercati regolamentati nel mondo.

Questa nuova integrazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita di HBG Online Gaming, che si impegna a fornire un intrattenimento sempre più vario e competitivo. Collaborare con fornitori d’eccellenza come Hacksaw Gaming conferma la volontà di Quigioco.it di soddisfare le esigenze di un pubblico ampio e diversificato, garantendo al contempo innovazione e qualità.

HBG Online Gaming è la società concessionaria per le scommesse e il gioco online del Gruppo NOVOMATIC Italia. Titolare del brand Quigioco, si conferma una realtà in grande crescita nel panorama digital italiano. Quigioco.it nel 2024 ha scalato 18 posizioni nel ranking nazionale per GGR degli operatori di scommesse sportive. Un’offerta al giocatore che mette sempre al centro il Responsible Gaming, in linea con la mission della capogruppo NOVOMATIC.

Nel 2025 si arricchisce grazie all’acquisizione di ScommesseItalia, dando vita a un retail con oltre 130 betting shop in franchising.

PressGiochi