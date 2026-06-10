Quigioco.it presenta il Calendario dei Mondiali: ogni giorno nuove promozioni dedicate agli utenti

HBG Online Gaming annuncia il lancio su Quigioco.it del Calendario dei Mondiali, una nuova iniziativa promozionale pensata per accompagnare gli utenti durante tutta la manifestazione sportiva, a partire dall’11 giugno.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza degli utenti nel corso del torneo attraverso una meccanica quotidiana ispirata al calendario dell’avvento. Ogni giorno verrà svelata una nuova iniziativa, con bonus, promozioni e vantaggi dedicati, pensati per rendere più dinamica la partecipazione alle attività della piattaforma.

L’iniziativa sarà accompagnata dal claim “L’Italia non gioca. Noi sì!”, scelto per rafforzare il legame con l’attualità sportiva del momento e mantenere alta l’attenzione degli utenti anche in assenza della Nazionale italiana dalla competizione.

Con il Calendario dei Mondiali, Quigioco.it valorizza la propria capacità di ideare e sviluppare iniziative promozionali in linea con i principali eventi sportivi internazionali, con l’obiettivo di stimolare una partecipazione attiva e un coinvolgimento continuo degli utenti per tutta la durata del torneo. La proposta si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento dell’offerta online, orientata alla costruzione di iniziative riconoscibili, facilmente comunicabili e in grado di generare valore sia per gli utenti sia per la rete commerciale.

Gioco Responsabile

Tutte le attività promozionali di Quigioco.it si svolgono nel rispetto della normativa vigente e dei principi di Gioco Responsabile. L’accesso al gioco è riservato ai maggiorenni e la piattaforma mette a disposizione strumenti dedicati alla gestione consapevole dell’esperienza di gioco, promuovendo un intrattenimento equilibrato, sicuro e sostenibile.

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