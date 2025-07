Quigioco.it, l’offerta si arricchisce ancora grazie alla collaborazione con Gaming Realms

HBG Online Gaming è lieta di annunciare una nuova partnership strategica che rafforza l’offerta di Quigioco.it con Gaming Realms. Il catalogo della piattaforma si espande con titoli originali e innovativi, offrendo al pubblico italiano un’esperienza di gioco senza precedenti.

Gaming Realms è un nome di riferimento nel panorama globale dei giochi online. L’azienda si distingue per il suo approccio pionieristico nello sviluppo di contenuti di gioco che mettono al centro l’interazione con il giocatore.

I team di sviluppo di Gaming Realms, con sedi situate in città come Londra, Regno Unito, e Victoria, Canada, apportano una prospettiva internazionale alla progettazione e realizzazione di giochi. Questa rete di studi riflette una tradizione venticinquennale nel mondo dei giochi sociali, rendendo Gaming Realms un partner ideale per ampliare e diversificare l’offerta di Quigioco.it.

Il contributo di Gaming Realms a Quigioco.it si concretizza in una serie di titoli entusiasmanti e innovativi, che fanno parte della celebre gamma Slingo™ Arcade. Tra i giochi più iconici, spiccano: Slingo Capital Gains; Slingo Day of the Dab; Slingo Gold Cash; Slingo Arcade.

Questi giochi sono il risultato di un design attento e sofisticato che combina meccaniche di gioco intuitive e coinvolgenti con marchi di fama mondiale. Il successo di Slingo™, un format che fonde elementi di slot e bingo, è un esempio perfetto di come Gaming Realms coniughi tradizione e innovazione.

I giocatori di Quigioco.it potranno quindi godere di un’offerta che non solo risponde alle aspettative di intrattenimento ma le supera, grazie a titoli che pongono decision making e abilità in primo piano, rendendo ogni sessione di gioco irripetibile.

L’accordo con Gaming Realms segna un momento importante nella strategia di crescita di HBG Online Gaming, società concessionaria per le scommesse e il gioco online appartenente al Gruppo NOVOMATIC Italia. La costante espansione dell’offerta di Quigioco.it è una testimonianza concreta dell’impegno dell’azienda verso l’innovazione e il soddisfacimento delle esigenze di un pubblico sempre più diversificato.

Nel 2024, Quigioco.it ha raggiunto risultati significativi, scalando 18 posizioni nel ranking nazionale per il GGR (Gross Gaming Revenue) degli operatori di scommesse sportive. Questo successo sottolinea non solo la qualità dell’offerta, ma anche l’attenzione dell’azienda verso un approccio responsabile al gaming.

Un elemento fondamentale della filosofia di HBG Online Gaming è l’attenzione verso il Responsible Gaming. Ogni decisione, inclusa l’integrazione dei nuovi titoli, riflette l’impegno verso un’esperienza di gioco sicura e responsabile, in linea con la mission della capogruppo NOVOMATIC. Nel 2025, grazie all’acquisizione di Scommesse Italia, Quigioco.it ha ampliato ulteriormente la propria presenza sul territorio italiano, creando un network di oltre 130 betting shop in franchising.

