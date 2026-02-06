Newsletter

06 Febbraio 2026 - 16:53

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Quigioco.it integra APay E-Wallet nella Web PDC

Quigioco.it introduce un aggiornamento significativo per i propri partner: APay E-Wallet, il portafoglio digitale di ADMIRAL Pay, è ora integrato direttamente all’interno della Web PDC, la piattaforma dedicata alla gestione

06 Febbraio 2026

Share the post "Quigioco.it integra APay E-Wallet nella Web PDC"

Stampa pagina

Quigioco.it introduce un aggiornamento significativo per i propri partner: APay E-Wallet, il portafoglio digitale di ADMIRAL Pay, è ora integrato direttamente all’interno della Web PDC, la piattaforma dedicata alla gestione dei conti di gioco da parte dei PVR. L’integrazione è stata progettata per rendere le operazioni quotidiane più rapide, immediate e semplici da gestire.

Grazie a questa novità, i clienti possono effettuare ricariche tramite eWallet, richiedere prelievi in modo immediato e sicuro e registrarsi ad APay in pochi istanti, qualora siano già iscritti su Quigioco.it.

Il processo operativo è stato ottimizzato per essere estremamente lineare: il cliente inserisce nickname e importo, riceve una notifica sull’app e conferma l’operazione con un semplice tap.

L’intero flusso è stato pensato per essere intuitivo e completamente gestibile in autonomia dai PVR, con l’obiettivo di semplificare il lavoro dei partner e migliorare l’esperienza dei clienti. Questa integrazione rappresenta un passo avanti nella modernizzazione degli strumenti a disposizione della rete, offrendo maggiore efficienza e velocità nelle operazioni quotidiane.

 

PressGiochi

Leggi anche

Svezia, notificati in CE due progetti di regolamento sui controlli nei parchi giochi

Paesi Bassi. Ksa richiama One Casino e bet365 per aver offerto scommesse non consentite

Nuovi modelli ‘sintetici’ ed interazioni funzionali nel mondo dei pagamenti digitali

Football Americano – Seattle per il secondo anello, New England per la storia. Il trionfo dei Seahawks nel Superbowl a 1,44 su Sisal.it

Un settore che si regge sul nulla

Quigioco.it integra APay E-Wallet nella Web PDC

Serie A – Terza vittoria di fila per la Juventus, a 1,48 con la Lazio

Consiglio regionale VdA: in audizione l’Amministratore unico del Casinò de la Vallée

Apparecchi senza vincita in denaro tra norme interne e diritto comunitario

Serie A, 24ª giornata: l’Inter cerca la fuga al Mapei Stadium, Juventus-Lazio illumina la domenica sera

Regione Sardegna, approvato piano regionale per il contrasto al DGA e assegnate risorse all’ARES

Perugia, chiusa temporaneamente una sala scommesse per la presenza di un minorenne

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy