Quigioco.it integra APay E-Wallet nella Web PDC

Quigioco.it introduce un aggiornamento significativo per i propri partner: APay E-Wallet, il portafoglio digitale di ADMIRAL Pay, è ora integrato direttamente all’interno della Web PDC, la piattaforma dedicata alla gestione dei conti di gioco da parte dei PVR. L’integrazione è stata progettata per rendere le operazioni quotidiane più rapide, immediate e semplici da gestire.

Grazie a questa novità, i clienti possono effettuare ricariche tramite eWallet, richiedere prelievi in modo immediato e sicuro e registrarsi ad APay in pochi istanti, qualora siano già iscritti su Quigioco.it.

Il processo operativo è stato ottimizzato per essere estremamente lineare: il cliente inserisce nickname e importo, riceve una notifica sull’app e conferma l’operazione con un semplice tap.

L’intero flusso è stato pensato per essere intuitivo e completamente gestibile in autonomia dai PVR, con l’obiettivo di semplificare il lavoro dei partner e migliorare l’esperienza dei clienti. Questa integrazione rappresenta un passo avanti nella modernizzazione degli strumenti a disposizione della rete, offrendo maggiore efficienza e velocità nelle operazioni quotidiane.

PressGiochi