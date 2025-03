Quigioco.it: in esclusiva il nuovo titolo “Triple Pot Gold” di Pragmatic Play

HBG Online Gaming continua a investire nell’ampliamento della propria offerta di contenuti esclusivi grazie alla collaborazione con Pragmatic Play. Dal 24 marzo al 9 aprile, la piattaforma Quigioco.it ospiterà in esclusiva il nuovo gioco “Triple Pot Gold”, un titolo che si inserisce in una strategia mirata a garantire un’esperienza di gioco sempre più innovativa e coinvolgente. Questa esclusiva rappresenta un’opportunità per differenziare ulteriormente l’offerta di Quigioco nel mercato del’IGaming, rafforzando il posizionamento della piattaforma come partner di riferimento per contenuti premium. “Triple Pot Gold” si distingue per un design accattivante, dinamiche innovative e meccaniche di gioco coinvolgenti, pensate per offrire un intrattenimento di altissimo livello.

“L’accordo con Pragmatic Play e il lancio di ‘Triple Pot Gold’ in esclusiva su Quigioco è un traguardo importante per noi e il risultato di una strategia volta a consolidare il nostro posizionamento competitivo nel mercato del gaming online.” afferma Lorenzo Scarpino, Online Products Lead di HBG Online Gaming. “Offrire contenuti di qualità e in anteprima ci permette di attrarre e fidelizzare un’audience sempre più ampia, garantendo agli utenti un valore aggiunto tangibile.”

L’esclusiva di “Triple Pot Gold” fino al 9 aprile si inserisce in una politica di innovazione continua che vede HBG Online Gaming impegnata nell’espansione del proprio portafoglio titoli. Grazie a partnership con i principali provider del settore, Quigioco.it si conferma un hub di riferimento per operatori e professionisti dell’iGaming, offrendo soluzioni su misura per un mercato in costante evoluzione.

PressGiochi