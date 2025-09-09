Newsletter

09 Settembre 2025

Quigioco.it: giocatore vince 70mila euro alla SCOPA PREMIO MATTO

Un giocatore di QuiGioco.it ha realizzato una vincita straordinaria di 70 mila euro durante una partita alla SCOPA PREMIO MATTO, grazie a un moltiplicatore record di 10 mila x estratto

09 Settembre 2025

Un giocatore di QuiGioco.it ha realizzato una vincita straordinaria di 70 mila euro durante una partita alla SCOPA PREMIO MATTO, grazie a un moltiplicatore record di 10 mila x estratto casualmente dal sistema.

La fortunata vittoria è avvenuta in una partita con buy-in di soli 10 euro, dove il montepremi randomico può variare da 2,5x fino a 10 mila x. Il giocatore ha avuto l’eccezionale fortuna di ottenere il moltiplicatore massimo disponibile, vincendo la partita tra i quattro partecipanti e aggiudicandosi il premio più alto.

Il montepremi totale estratto è stato di 100 mila euro, il massimo possibile per questa tipologia di gioco. Secondo il regolamento della SCOPA PREMIO MATTO, quando il montepremi supera i 1000 euro viene applicata una ripartizione tra i giocatori, con il vincitore che riceve il 70% dell’importo totale. In questo caso specifico, il primo classificato si è aggiudicato 70 mila euro, una somma che rappresenta una delle vincite più significative registrate sulla piattaforma.

La SCOPA 40 PREMIO MATTO si conferma uno dei giochi più apprezzati dagli utenti di QuiGioco.it, combinando la tradizione della scopa italiana con meccaniche innovative che offrono premi variabili e l’emozione dell’imprevedibilità.

 

PressGiochi

PressGiochi

