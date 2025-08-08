Quigioco.it e Light & Wonder: la nuova collaborazione

HBG Online Gaming annuncia una nuova collaborazione con Light & Wonder, leader mondiale nella fornitura di contenuti per il gaming regolamentato.

Questa partnership strategica consentirà a Quigioco.it di arricchire la propria offerta con una selezione di giochi innovativi e d’eccellenza, consolidando la posizione della piattaforma nel mercato.

Light & Wonder iGaming offre un’esperienza di gioco online senza pari, progettata per soddisfare i desideri di ogni giocatore. L’innovazione è il cuore pulsante di Light & Wonder, con un piano dinamico di nuovi rilasci e strumenti avanzati per il coinvolgimento dei giocatori, che migliorano costantemente l’esperienza di gioco.

Questa partnership rappresenta un passo ulteriore nella strategia di crescita di HBG Online Gaming, volta a fornire esperienze di intrattenimento sempre più variegate e di alta qualità, mantenendo l’attenzione sulla tecnologia e sull’innovazione.

Il portale Quigioco.it adotta rigorosi standard di sicurezza e promuove attivamente una cultura del gioco responsabile, in linea con la normativa ADM e i valori del Gruppo NOVOMATIC. L’obiettivo è mantenere l’esperienza di gioco entro i limiti della consapevolezza e del divertimento, prevenendo comportamenti problematici.

A sostegno di questa missione, la piattaforma mette a disposizione strumenti di autolimitazione, risorse informative e l’accesso a centri di supporto qualificati. Sono tutelati i minori e vengono attuate strategie preventive contro il rischio di dipendenza, ponendo la tutela dell’utente al centro di ogni attività.

PressGiochi