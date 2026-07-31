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Quigioco.it amplia il catalogo online con i giochi AGS

HBG Online Gaming annuncia l’ampliamento del catalogo di Quigioco.it attraverso l’integrazione dei contenuti sviluppati da AGS, provider internazionale specializzato nella realizzazione di giochi per il settore dell’intrattenimento. L’accordo consente di

31 Luglio 2026

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HBG Online Gaming annuncia l’ampliamento del catalogo di Quigioco.it attraverso l’integrazione dei contenuti sviluppati da AGS, provider internazionale specializzato nella realizzazione di giochi per il settore dell’intrattenimento.

L’accordo consente di arricchire la sezione slot della piattaforma con una selezione di titoli caratterizzati da ambientazioni distintive, comparti grafici curati e meccaniche di gioco progettate per garantire un’esperienza coinvolgente e dinamica.

AGS si distingue per un approccio che combina una consolidata esperienza nel settore con una costante attenzione all’innovazione. Il provider sviluppa infatti contenuti destinati a diversi mercati e canali di fruizione, con l’obiettivo di intercettare le preferenze di un pubblico sempre più ampio e diversificato.

L’integrazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita di Quigioco.it, che continua a investire nell’ampliamento della propria offerta attraverso partnership con operatori e fornitori di rilevanza internazionale.

Con l’ingresso dei giochi AGS, la piattaforma rafforza la varietà del proprio portfolio e conferma l’impegno nel proporre contenuti in grado di rispondere alle differenti esigenze degli utenti, puntando su qualità, innovazione e diversificazione dell’esperienza di gioco.

 

Impegno per un ambiente di gioco responsabile

Parallelamente allo sviluppo dell’offerta, HBG Online Gaming conferma la propria attenzione alla tutela del giocatore e alla promozione di un’esperienza di intrattenimento consapevole. Quigioco.it mette a disposizione strumenti dedicati al controllo dell’attività di gioco e promuove un approccio equilibrato, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di sicurezza e responsabilità.

 

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