Quigioco entra nel mondo dell’ippica: presentato il nuovo Quigioco Point all’Ippodromo di Varese

La riapertura del Varese Park Racecourse – Ippodromo Le Bettole, inaugurato lo scorso 21 luglio davanti ad appassionati, famiglie e operatori del settore, dopo un importante lavoro di riqualificazione di Varese Turf & Sport, segna anche un importante traguardo per Quigioco, il brand di HBG Online Gaming, concessionaria per le scommesse e i giochi a distanza del Gruppo NOVOMATIC Italia.

In occasione dell’avvio della nuova stagione ippica, è stato infatti presentato il Quigioco Point presente all’interno dello storico impianto varesino, un progetto che porta per la prima volta il marchio Quigioco nel segmento dell’ippica e che rafforza ulteriormente la presenza del brand nel mondo delle scommesse sportive e dell’intrattenimento regolamentato.

Forte dell’esperienza maturata attraverso una rete di 136 punti scommesse distribuiti su tutto il territorio nazionale, Quigioco amplia così il proprio raggio d’azione entrando in un contesto di grande tradizione sportiva e culturale, con l’obiettivo di offrire agli appassionati un’esperienza di gioco moderna, integrata e sempre più completa.

Il nuovo Quigioco Point proporrà infatti un’offerta dedicata al betting e al gaming, unita ai servizi di ADMIRAL Pay, l’istituto di pagamento del Gruppo NOVOMATIC Italia, che consentiranno ai clienti di effettuare ricariche del conto di gioco e accedere a numerosi servizi di pagamento in un unico ambiente. Una soluzione pensata per garantire praticità, innovazione e qualità del servizio, trasformando il punto vendita in un vero e proprio hub dedicato all’intrattenimento e ai servizi.

La giornata di ieri, 28 luglio, è stata interamente dedicata a Quigioco con il Gran Premio dedicato e la consegna ai vincitori di trofei a firma Quigioco e Apay E-Wallet! L’evento di ieri ha riportato al centro dell’attenzione uno degli impianti ippici più prestigiosi del panorama nazionale, confermando la volontà di valorizzarne il ruolo attraverso nuove iniziative e collaborazioni.

«L’ingresso di Quigioco all’interno del Varese Park Racecourse rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita del nostro brand», le parole di Luca Grisci, Managing Director di HBG Online Gaming. «Siamo felici di affiancare una realtà storica come il Varese Park Racecourse e di portare la nostra esperienza nel settore delle scommesse in un contesto che unisce sport, passione e territorio. Il nuovo Quigioco Point sarà un punto di riferimento per gli appassionati e contribuirà ad arricchire l’esperienza offerta all’interno della struttura».

Con questa iniziativa, Quigioco conferma la propria strategia di sviluppo sul territorio nazionale, puntando su location di prestigio e su un modello di offerta capace di integrare gioco, servizi e innovazione.

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