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Quigioco amplia il catalogo live: arriva Gates of Olympus Roulette di Pragmatic Play

Il  continuo sviluppo dell’area live rappresenta uno degli elementi centrali nell’evoluzione di Quigioco.it, che punta a proporre un’offerta sempre più completa e in linea con le aspettative di un pubblico

09 Aprile 2026

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Il  continuo sviluppo dell’area live rappresenta uno degli elementi centrali nell’evoluzione di Quigioco.it, che punta a proporre un’offerta sempre più completa e in linea con le aspettative di un pubblico alla ricerca di intrattenimento innovativo. In questo contesto si inserisce l’arrivo del nuovo titolo firmato Pragmatic Play, che contribuisce ad ampliare ulteriormente le possibilità di gioco.

L’introduzione di Gates of Olympus Roulette non si limita ad aggiungere un nuovo tavolo live, ma arricchisce l’esperienza complessiva del casinò online, offrendo agli utenti una proposta più ampia e diversificata. Il rafforzamento del catalogo live consente infatti a Quigioco di consolidare la propria offerta, rendendola sempre più competitiva e capace di rispondere a differenti preferenze di gioco. L’ampliamento continuo del portafoglio giochi rappresenta un elemento chiave nella strategia di crescita della piattaforma, che punta a garantire varietà, qualità e aggiornamento costante dei contenuti.

Attraverso l’inserimento di nuove esperienze, Quigioco conferma il proprio impegno nel mantenere un’offerta dinamica e in continua evoluzione.

Gioco responsabile e tutela del giocatore
HBG Online Gaming ribadisce il proprio impegno nel promuovere un ambiente di gioco sicuro e consapevole, mettendo a disposizione strumenti di controllo e supporto per favorire un approccio equilibrato all’intrattenimento online, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

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