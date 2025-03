Quigioco a lavoro per rafforzare la presenza sul territorio e il supporto ai Pvr

Ieri si è tenuta la prima giornata di formazione tra il team commerciale di HBG Online Gaming e quello di Novomatic Italia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Quigioco.it sul territorio italiano. La nuova collaborazione – scrive in una nota HBG – mira a formare un team commerciale specializzato per affiancare ogni i nostri partner PVR e guidarlo verso risultati di crescita significativi.

La nostra offerta:

Un sito all’avanguardia con un’interfaccia intuitiva e responsive.

Un catalogo prodotti completo: scommesse sportive, casinò, poker, bingo e molto altro.

Un nuovo portale dedicato Quigioco Point, nato appositamente per costruire insieme il PVR del futuro.

Per i PVR:

Abbiamo sviluppato kit Marketing personalizzati, progettati per rispondere alle diverse esigenze dei Punti Vendita Ricarica, offrendo strumenti avanzati per la gestione e promozioni dedicate.

Rete commerciale:

La rete di HBG continua a crescere grazie alla partnership strategica con il team commerciale di NOVOMATIC, puntando a una diffusione capillare dei Quigioco Point su tutto il territorio nazionale.

Questa collaborazione rappresenta un passo significativo verso il consolidamento della nostra posizione nel mercato italiano, offrendo nuove opportunità per gli operatori e un’esperienza di gioco sempre più coinvolgente per i nostri utenti.

