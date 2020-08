Quest’anno la Formula 1 virtuale si svolgerà da remoto per la prima volta in assoluto!

Quest’anno, la serie di corse virtuali d’élite di Formula 1 si svolgerà da remoto per la prima volta in assoluto, offrendo ai concorrenti il ​​ più grande montepremi di sempre, 750mila dollari. In concomitanza con il 2020 F1 Esports Pro Draft Reveal Show presentato da Aramco, i piloti di quest’anno assumono il controllo delle onde radio di F1 Tracks per selezionare la propria playlist. Nello show, le squadre hanno annunciato per la prima volta le loro formazioni per la stagione 2020, con ogni squadra tenuta ad aggiungere almeno un membro del progetto di qualificazione al proprio elenco di tre piloti da un gruppo di 45 qualificati. Ogni pilota ha suggerito le proprie tracce preferite per l’acquisizione, assicurandosi che la playlist sia elettrizzante e imprevedibile come l’azione degli Esports. Alcuni dei brani nella playlist includono “Bohemian Rhapsody” dei Queen, “Mr. Brightside “,” Down With The Trumpets “di Rizzle Kicks,” Don’t Call Me Up “e” Dancing in the Moonlight “di Mabel da Toploader. F1 Tracks unisce musica e sport, fornendo una piattaforma dinamica per i fan che unisce le due cose.

