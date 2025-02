Quattro nuovi titoli mozzafiato a disposizione su StarCasinò!

Tra le slot, in esclusiva sulla piattaforma Duel at Dawn, Brick House Bonanza e Nitropolis!

StarCasinò annuncia il lancio di quattro nuove slot, ognuna con caratteristiche uniche e avvincenti, che debutteranno nel mese di febbraio 2025.

Hacksaw Gaming presenta Duel at Dawn, in esclusiva sulla piattaforma dal 10 febbraio. Il titolo riporta un viaggio emozionante nel selvaggio West, caratterizzato da una grafica straordinaria e meccaniche di gioco innovative. Le funzioni DuelReels e Outlaw offrono scontri all’ultimo colpo; con una volatilità medio-alta, questa slot garantisce un’esperienza avvincente e piena di suspense. Simboli iconici come distintivi come lo sceriffo e i revolver, insieme ai bonus Wild Wild West e Dusk ‘Til Dawn, rendono ogni sessione unica nel suo genere.

Altra slot in esclusiva su StarCasinò di questa settimana è Brick House Bonanza. Questa slot di Pragmatic Play permette agli users di raccogliere scatter e trasformare le loro posizioni in case di paglia, legno o mattoni, aumentando le potenziali vincite fino a 10.000x. I simboli Bonus Ruota attivano una delle quattro funzioni speciali, offrendo giri gratuiti e jackpot casuali. Con un gameplay innovativo e un’ambientazione accattivante, questa slot garantisce divertimento e grandi opportunità di vincita.

La popolare serie Nitropolis torna con Nitropolis TV, in esclusiva sulla piattaforma da lunedì 10 febbraio. Questa volta, il gioco si concentra su un carismatico avvoltoio che trasmette attraverso una TV improvvisata, aggiungendo un tocco narrativo originale e coinvolgente. Con la griglia di 6 rulli e 4 file, la slot offre 4.096 modi per vincere, espandibili grazie ai Nitro Reels. Funzionalità come il Bonus Game e il Super Bonus Game rendono il gioco un capitolo imperdibile per gli appassionati della saga.

Crystal Hall di Play’n GO unisce il fascino delle slot classiche con un’atmosfera vibrante da nightclub. Con una griglia di 5 rulli e 4 file e 1.024 modi per vincere, questo titolo del provider top di gamma presenta un’estetica al neon accattivante e un gameplay intuitivo. Un’ottima scelta per chi cerca un mix tra tradizione e modernità nel mondo delle slot online.

PressGiochi