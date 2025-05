Quattro nuove slot in esclusiva su StarCasinò

La settimana si accende su StarCasinò con l’arrivo di quattro nuove slot, pronte a sorprendere gli appassionati con meccaniche originali, atmosfere immersive e funzionalità esclusive. Dai laboratori esplosivi di Push Gaming alle atmosfere classiche di Amusnet, passando per cavalli d’oro e templi misteriosi, il divertimento non conosce pause.

Firmata Push Gaming, Mad Blast arriva in esclusiva sulla piattaforma di StarCasinò dal 28 aprile. Un’esplosione di adrenalina e scienza fuori controllo: Mad Blast catapulta i giocatori in un laboratorio folle dove ogni spin può innescare reazioni a catena, moltiplicatori esplosivi e vincite imprevedibili. Con grafiche dinamiche e gameplay ad alta tensione, questa slot esclusiva promette un’esperienza intensa e fuori dagli schemi, nel pieno stile Push Gaming.

Sempre dal 28 aprile, velocità, fortuna e atmosfera da ippodromo si fondono in Gold Horsey Winner, la nuova slot sviluppata da Inspired in esclusiva per StarCasinò. Ispirata al mondo delle corse equestri, questa slot rivisita in chiave moderna l’adrenalina del turf, combinando un gameplay classico con simboli intuitivi e dinamiche di gioco semplici ma potenzialmente molto generose. Una corsa d’altri tempi che promette emozioni ad ogni giro di rulli.

Amusnet riporta in auge il fascino delle slot tradizionali con Extra Crown Classic, un tuffo scintillante tra simboli fruttati, corone dorate e atmosfera da casinò old-school. Dietro il suo look lineare si nasconde una struttura ricca di funzionalità moderne: giri bonus, moltiplicatori e colpi di scena capaci di trasformare ogni spin in un’occasione da re. Disponibile su StarCasinò dal 30 aprile.

Mistero, eleganza e potenza felina trasportano, dal 1 maggio, i giocatori di Tiger Shrine in un tempio orientale custodito da una tigre leggendaria. Le grafiche raffinate della slot prodotta da Relax Gaming incontrano una meccanica fluida e innovativa, arricchita da simboli Wild, Free Spins e una funzione di respin a cascata che aumenta le possibilità di vincita a ogni giro.

Con queste nuove uscite, di cui due in esclusiva assoluta, StarCasinò conferma la sua vocazione a proporre il meglio dell’intrattenimento digitale con slot coinvolgenti, ambientazioni curate e funzionalità all’avanguardia.

PressGiochi