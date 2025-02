Quartini (M5S): “La tutela della salute dei giocatori patologici non è una questione negoziabile”

“Questa mattina sono state dette cose condivisibili. Credo che ci sia un attacco nei confronti del decreto dignità e alla tutela della salute. Personalmente ho un conflitto d’interessi: sono un medico che ha lavorato per 30 anni per il contrasto alle dipendenze, quindi questo aspetto mi riguarda da vicino. L’impressione è che il sistema sia dipendete, ha perso il controllo sul comporto del gioco poter verificare che i sistema si basa su spese eneormi e l’impresa produttiva più significativa a livello nazionale. La cifra della spesa per il settore dell’azzardo è più alta della spesa sanitaria, siamo fuori controllo. Non c’è discussione su questo aspetto. C’è un aspetto culturale e semantico da sottolineare, c’è una truffa semantica dietro l’azzardo: non è un gioco, è azzardo. Le sale non dovrebbero chiamarsi sale gioco ma sale scommesse. Dietro a questo modello c’è un modello che incoraggia questi tipi di comportamento. Parlare di gioco va bene quando si tratta di divertirsi e rilassarsi non quando si parla di qualcosa che provoca tensione. La maggior parte della raccolta si realizza grazie alle persone affette da gioco d’azzardo patologico. L’80% dei ricavi da azzardo provengono da persone con disturbo da gioco d’ azzardo. Quindi con la nuova legge intanto sistemiamo la semantica. Contestiamo l’atteggiamento demolitivo rispetto al decreto dignità e alle nuove impostazioni della legge di bilancio come soppressione dell’ osservatorio per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. Era una struttura che monitorava in dopo adeguato il sistema del gioco d’azzardo. Aveva finanziamenti specifici che sono stati tolti. è preoccupante che le normative declinate a livello regionale vengano stravolte. Credo davvero che l’ipotesi della compartecipazione dei comuni sia un’ipotesi da rigettare perché potrebbe generare l’idea che l’azzardo sia utile al paese

La nostra posizione è – pur apprezzando una possiblità di confronto – rigida: secondo noi la tutela della salute e delle persone affette da gioco d’azzardo patologico non è una questione negoziabile”.

Lo ha dichiarato il deputato Andrea Quartini (M5S) durante il convegno “Gioco legale: serve una riforma” che si è tenuto oggi presso la Camera dei Deputati, sala Matteotti.

