Quartini (M5S): “«Il gioco non è divertente: è azzardo, e in Italia colpisce 4,5 milioni di persone»”

Il deputato pentastellato ha partecipato questo pomeriggio all’evento dal titolo “Giocare da grandi. Generazioni a confronto tra sogni e realismo”. Quartini, deputato e membro della Commissione Affari Sociali, ha affermato «prima di diventare parlamentare operavo come medico e mi occupavo proprio di dipendenze. Dovremmo tutti modificare il nostro atteggiamento nei confronti dell’azzardo. Io smetterei di chiamarlo “gioco”: il termine corretto è scommessa, azzardo. Il gioco si fa per divertirsi, l’azzardo non è divertente».

«L’Italia è al quarto posto mondiale per il gioco d’azzardo, con un record di 160 miliardi di raccolta all’anno – ha aggiunto Quartini –. È l’industria non produttiva più redditizia del Paese, persino più della sanità, che vale 140 miliardi. L’80% della raccolta proviene da chi soffre di disturbo da gioco d’azzardo e da circa 4,5 milioni di persone problematiche».

«È stato un errore eliminare l’osservatorio sul gioco, tentando di sostituirlo con un organismo che è passato dal Ministero della Salute all’Economia e che vede al suo interno anche la presenza delle lobby del gioco», ha concluso.

