04 Marzo 2026 - 21:32

Quartini (M5S): “«Il gioco non è divertente: è azzardo, e in Italia colpisce 4,5 milioni di persone»”

04 Marzo 2026

Per Andrea Quartini, deputato e membro della Commissione Affari Sociali, il tema del gioco d’azzardo in Italia va affrontato con maggiore consapevolezza.

Il deputato pentastellato ha partecipato questo pomeriggio all’evento dal titolo “Giocare da grandi. Generazioni a confronto tra sogni e realismo”. Quartini, deputato e membro della Commissione Affari Sociali, ha affermato «prima di diventare parlamentare operavo come medico e mi occupavo proprio di dipendenze. Dovremmo tutti modificare il nostro atteggiamento nei confronti dell’azzardo. Io smetterei di chiamarlo “gioco”: il termine corretto è scommessa, azzardo. Il gioco si fa per divertirsi, l’azzardo non è divertente».

«L’Italia è al quarto posto mondiale per il gioco d’azzardo, con un record di 160 miliardi di raccolta all’anno – ha aggiunto Quartini –. È l’industria non produttiva più redditizia del Paese, persino più della sanità, che vale 140 miliardi. L’80% della raccolta proviene da chi soffre di disturbo da gioco d’azzardo e da circa 4,5 milioni di persone problematiche».

«È stato un errore eliminare l’osservatorio sul gioco, tentando di sostituirlo con un organismo che è passato dal Ministero della Salute all’Economia e che vede al suo interno anche la presenza delle lobby del gioco», ha concluso.

Quartini (M5S): "«Il gioco non è divertente: è azzardo, e in Italia colpisce 4,5 milioni di persone»"

