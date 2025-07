Quartini (M5S): “Abolizione Osservatorio nazionale contro il GAP dimostra bassa sensibilità del governo”

“Il M5S ha un’ idea dell’azzardo abbastanza significativa: è una piaga sociale importantissima. Un punto centrale è sicuramente quello di far crescere un sistema consapevole rispetto al fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo. Non è stato fatto un buon lavoro quando si è abolito l’osservatorio nazionale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico: questo dimostra una bassa sensibilità del governo rispetto questo delicato tema. Trovo sia importante utilizzare una giusta terminologia: è inaccettabile e fuorviante utilizzare del termine gioco se parliamo di azzardo. Perché il gioco è qualcosa che rilassa, fa star bene e permette di socializzare. Con l’azzardo non c’è niente di tutto questo. È importante declinare nel modo corretto il fenomeno per poterlo comprendere appieno.

Altra questione importante è la questione della pubblicità al gioco d’azzardo. La pubblicità dovrebbe essere assolutamente vietata, invece stiamo andando verso un’apertura in questo senso. Il fatto di veder sulle maglie delle squadre da calcio i loghi di note società che operano nel settore dell’azzardo, trovo sia fuorviante rispetto ai giovani che seguono le partite e si rischia di lanciare loro un messaggio totalmente sbagliato. Fare cassa sull’azzardo, è un forte conflitto per il nostro sistema”.

Lo ha dichiarato l’onorevole Andrea Quartini (Movimento 5 Stelle) nel corso del convegno “Gli Stati Generali del Gioco. La riforma nasca dal confronto e rimetta al centro la tutela della persona”, tenutosi presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati in Piazza del Parlamento 19.

PressGiochi