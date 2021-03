Quarti di finale di Champions League: ecco le 8 squadre che si contenderanno il trono d’Europa

La Champions League ha emesso i primi, pesantissimi verdetti al giro di boa degli ottavi di finale. Conclusi gli ultimi match di ritorno, le 8 squadre uscite vincitrici che si contenderanno nelle prossime settimane la coppa più ambita d’Europa danno già alcune interessanti indicazioni sulla salute del calcio continentale.

Prima di tutto e con nostro rammarico registriamo l’uscita di tutte le squadre italiane dalla fase finale del torneo, non succedeva da cinque anni. Juventus, Lazio e Atalanta non ce l’hanno fatta, e se per i ragazzi di Inzaghi e Gasperini l’impresa poteva considerarsi dura, lo stesso non possiamo dirlo con tutta onestà per quanto riguarda i bianconeri, favoriti da un sorteggio clemente ma comunque incapaci di imporsi nonostante un peso specifico di una rosa di qualità più alta rispetto ai portoghesi del Porto. Tutto da rifare per l’ennesima volta in attesa della prossima qualificazione.

Un’altra notizia interessante è la presenza di due squadre tedesche, Il Borussia Dortmund e la campionessa in carica Bayern Monaco (vincente contro la Lazio), e ben tre inglesi, Chelsea, Liverpool e Manchester City. Chiudono il Porto, che, come dicevamo, ha battuto la Juve, il PSG colpevole dell’eliminazione del Barcellona, e il Real Madrid, vincente contro la nostra Atalanta. Lontani i tempi di una Champions dominata dalle spagnole, il ritorno delle inglesi e la conferma della Germania, che vanta anche quattro allenatori alla guida della metà delle squadre passate ai quarti, sono segnali importanti per la geopolitica del calcio europeo.

Con uno sguardo alle quote vittoria Champions, aggiornate agli ultimi risultati, vediamo in testa, come è stato per tutta la stagione fino a qui, sempre il Bayern Monaco, con una quota di 3.25. Si fanno sotto il Manchester City a 4.25 e il PSG a 6.00. Il Liverpool, nonostante un campionato così così in patria, risulta ancora credibile per la vittoria finale con 8.00. Più lontani il Real Madrid a 11.00, il Chelsea a 13.00 e il Borussia a 18.00. Improbabile un successo del Porto, a 40.00.

L’impressione è comunque quella di un sostanziale equilibrio e di un torneo che a differenza di altri anni non ha una candidata predestinata ad alzare la coppa dalle grandi orecchie. Per molti questo potrebbe essere l’anno giusto per il Paris Saint-Germain, all’inseguimento del suo primo trofeo di Champions, ma i Citizens di Guardiola sono insidiosi e fino a qui hanno steso tutti grazie al calcio universale del proprio allenatore, capace anche di fare a meno di attaccanti di ruolo. Il Bayern è la squadra da battere: solida, di talento, supportata da un movimento nazionale in crescita e questa stagione potrebbe confermare, con il secondo risultato di peso dopo lo scorso anno, quanto la Germania sia riuscita a imporsi tra la scuola spagnola e quella inglese. Per ora e in attesa di tempi migliori, Italia ancora non pervenuta.

PressGiochi