Quanto tempo trascorrono gli italiani online? Ecco i dati e le fasce d’età

Il rapporto “Digital 2025” di We Are Social lo dice molto chiaro: passiamo online quasi 6 ore al giorno. Cioè, una buona fetta della nostra giornata è fatta di news, chat, streaming e anche intrattenimento perché non mancano le partite veloci al casino online su betfair o su altre piattaforme. Vediamo come cambia il tempo online in base alle fasce d’età.

Tempo medio online e stime

Partiamo dal dato più immediato: 5 ore e 39 minuti al giorno è il tempo medio online per utente in Italia, in lieve calo rispetto alle 5 ore e 49 minuti del 2024. Dentro questo totale, 1 ora e 48 minuti al giorno vola via sui social. Se guardiamo alle misurazioni censuarie/panel dei comportamenti digitali, il quadro si affina. In media, 37,1 milioni di persone si collegano ogni giorno per 2 ore e 44 minuti a testa, cioè circa 71 ore per persona. Il traffico cresce comunque in modo strutturale: AGCOM segnala che nel 1° trimestre 2025 il traffico dati giornaliero per linea broadband è arrivato a 10,30 GB, +37% rispetto al 2021. Un indizio che la permanenza e l’intensità d’uso continuano ad aumentare.

Le fasce d’età: chi è più connesso

Sul chi sta online, i dati convergono. Secondo l’ISTAT, nel 2024 l’81,9% della popolazione con più di 6 anni ha usato Internet negli ultimi 3 mesi. L’uso è vicino alla saturazione tra gli 11 e i 54 anni (più del 93%). Il dato cresce anche tra i senior, 68,1% nella fascia 65-74 e 31,4% tra gli over 75. Anche gli acquisti online sono un’abitudine ormai diffusa, il 46,8% degli over 14 ha comprato sul web nell’ultimo anno. Se guardiamo i tempi di permanenza, ecco cosa si nota:

2 ore e 51 minuti per i 35-54enni

2 ore e 48 minuti per i 55-64enni

2 ore e 46 minuti per i 25-34enni

Le donne restano online 2 ore e 57 minuti, mentre gli uomini 2 ore e 32 minuti. Quindi, i più giovani alternano delle sessioni più frequenti ma non necessariamente più lunghe.

Cosa facciamo online: informazione, video e shopping

Quando siamo connessi, l’informazione, i social e i video occupano una fetta rilevante del tempo. Quanto?

1 ora e 48 minuti al giorno sui social

2 ore e 44 minuti sulle piattaforme VOD a pagamento (Prime Video, Netflix, ecc.) e più di 58 minuti su quelle gratuite (RaiPlay, Mediaset, Sky TG24 e simili).

2 ore e 36 minuti al mese sugli e-commerce

Il commercio elettronico continua a consolidarsi, quasi una persona su due tra gli over 14 ha acquistato online nell’ultimo anno, secondo l’ISTAT. Però, c’è da dire che anche l’intrattenimento digitale cresce. Il gaming mobilita milioni di utenti e parte del tempo online scorre tra le app e i servizi di gioco. Rientrano anche i servizi di gioco a distanza come le slot online, che rappresentano una componente minoritaria del tempo digitale complessivo ma ormai stabile nella nostra dieta media di intrattenimento.

PressGiochi