Quando il club diventa bookmaker: il caso Flamengo proiettato sul mercato italiano

I brasiliani sono stati i primi ma l’idea potrebbe presto essere copiata da qualche altra parte del mondo: un club sportivo, il Flamengo, ovvero la squadra di calcio che ha

I brasiliani sono stati i primi ma l’idea potrebbe presto essere copiata da qualche altra parte del mondo: un club sportivo, il Flamengo, ovvero la squadra di calcio che ha più tifosi degli altri club brasiliani, è diventato bookmaker e ha creato un sito per scommettere online, Flabet. La gestione della piattaforma è stata affidata a Pixbet, che era già il loro main sponsor storico.

L’operazione era stata decisa dal Consiglio deliberativo del club poco più di un anno fa con l’approvazione di quasi tutti i consiglieri: 123 su 127. È un’evoluzione del tradizionale modello di sponsorizzazione che si configura come un vero e proprio licensing del brand. In questo modo, il Flamengo può monetizzare direttamente il proprio marchio nel settore betting.

I numeri dell’operazione fanno capire l’importanza di un’iniziativa del genere.

L’accordo siglato con Pixbet garantiva al Flamengo ricavi minimi per 82,5 milioni di real brasiliani (circa 13.2 milioni di euro) fino al 2027, con una distribuzione che prevedeva 10 milioni nel 2024, 22,5 milioni nel 2025 e 25 milioni sia nel 2026 che nel 2027. Oltre a questi importi fissi, il club avrebbe potuto beneficiare di royalty aggiuntive pari all’1% dei ricavi lordi della piattaforma qualora avessero superato la quota minima garantita.

Contemporaneamente, sarebbe proseguita la sponsorizzazione tradizionale, con il brand Pixbet sulla maglia, fino al 2027 per ulteriori 543 milioni di real.

Va detto che l’esperimento Flabet ha avuto vita breve perché a un anno dall’avvio del progetto, lo scorso agosto, il Flamengo ha rescisso il contratto a causa di ritardi nei pagamenti da parte di Pixbet. Sono già in corso trattative con altri due bookmaker, Superbet e Betano, che dovrebbero prendere il posto di Pixbet come nuovi sponsor principali con offerte superiori ai 200 milioni di real a stagione.

Ma a parte le difficoltà nei rapporti con la società di betting, l’iniziativa del Flamengo non è stata priva di controversie e ha evidenziato diverse problematiche.

Innanzitutto, sul fronte normativo, dato che la legislazione federale vieta agli operatori di scommesse di possedere partecipazioni in club sportivi per evitare conflitti d’interesse. Per aggirare questa limitazione, il club ha deciso di operare a livello statale attraverso la licenza Loterj di Rio de Janeiro, che non prevede le stesse restrizioni.

C’era anche un ostacolo sul fronte FIFA. L’articolo 28.2 del Codice etico della federazione stabilisce che “le persone vincolate dal presente Codice non dovranno avere alcun interesse finanziario diretto o indiretto in attività quali scommesse, gioco d’azzardo, lotterie”.

L’Istituto Brasiliano per il Gioco Responsabile ha definito l’iniziativa come “una strategia che viola sia gli standard normativi sia i principi costituzionali di uguaglianza e libera concorrenza”.

E in Italia sarebbe mai possibile un’iniziativa del genere?

La situazione normativa è attualmente molto più restrittiva, rispetto al Brasile. Nel 2019 è stata vietata la pubblicità delle scommesse anche su divise e tabelloni degli stadi (oggi rivisto dal decreto di Riforma del Calcio, ndr). Negli ultimi anni, l’atteggiamento dei politici e dell’opinione pubblica si è ammorbidito gradualmente e si parla di riaprire alla sponsorizzazione delle squadre da parte del betting, sia pure con dei limiti che eviterebbero le ricadute negative per i soggetti fragili.

È facile immaginare, però che nell’eventualità di una liberalizzazione che permettesse in Italia iniziative simili, i club calcistici ne avrebbero un vantaggio economico significativo. Innanzitutto, avrebbero una diversificazione dei ricavi, non più dipendenti esclusivamente dalle sponsorizzazioni tradizionali, e la possibilità di monetizzare direttamente il valore commerciale del marchio del club. Inoltre, i ricavi ricorrenti basati su percentuali sui volumi di gioco garantirebbero dei flussi aggiuntivi rispetto alle fee fisse, mentre un controllo strategico più ampio permetterebbe una migliore gestione della user experience e della fidelizzazione dei tifosi.

Il potenziale di mercato italiano, peraltro, appare particolarmente promettente. È uno dei mercati delle scommesse sportive più sviluppati in Europa, con tifosi che mostrano un forte attaccamento emotivo alle proprie squadre. Inoltre, la digitalizzazione, accelerata dalla pandemia, ha favorito l’adozione di piattaforme online. Considerando che il Flamengo, operando in un mercato meno maturo, genera circa 4,4 milioni di euro annui dalla partnership Flabet, un club italiano di primo livello potrebbe aspirare a ricavi significativamente superiori, beneficiando della maggiore maturità del mercato europeo e del più elevato potere d’acquisto dei tifosi italiani.

I rischi e le sfide

Un’eventuale replica italiana del modello Flabet dovrebbe però affrontare diverse criticità significative. Dal punto di vista reputazionale, esisterebbe il rischio di un possibile conflitto di interesse percepito dai tifosi, oltre a potenziali critiche da parte di associazioni per il gioco responsabile e possibili sanzioni da parte di organi sportivi internazionali.

Per superare l’ostacolo della complessità normativa, sarebbe necessaria una serie di modifiche legislative significative. Infine, quanto si dovrebbe investire per lo sviluppo e la gestione tecnologica di un’attività del genere? Oltre alla gestione complessa del customer service e delle problematiche legate al gioco responsabile.

Ma, considerando le pressioni economiche sui club italiani e la continua evoluzione del settore betting, non è da escludere che nei prossimi anni si possa assistere a un progressivo allentamento dei vincoli.

PressGiochi MAG – Giampiero Moncada