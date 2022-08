Quando i cani si mangiano il biglietto della lotteria…

Guai a lasciare in giro i biglietti della lotteria se in casa hai due cani giocherelloni. In Oregon è successo che una coppia proprietaria di due husky ha lasciato incautamente

Guai a lasciare in giro i biglietti della lotteria se in casa hai due cani giocherelloni. In Oregon è successo che una coppia proprietaria di due husky ha lasciato incautamente dei biglietti, di cui uno vincente, su un puff e la mattina dopo li ha trovati in mille pezzi. Ma i coniugi non si sono persi d’animo e hanno raccontato l’accaduto alle autorità della lotteria dell’Oregon, allegando come “prova” la foto dei due cani Apple e Jack, colpevoli del misfatto, sperando di ottenere ugualmente la vincita.

Il tutto, in fondo, è servito solo per farsi qualche risata: nel controllare i biglietti, rimettendoli insieme con grade pazienza, Nathan e Rachael Lamet si sono accorti che uno solo era vincente e che il premio da 8 dollari che avrebbe elargito non sarebbe bastato neanche per una cena al fast food.

Pressgiochi