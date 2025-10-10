Qualificazioni USA 2026: tornano in campo le nazionali, i match da non perdere

Il Belgio è favorito sul Galles con la vittoria dei belgi quotata a 1.73, la Francia cercherà la vittoria contro l’Islanda con il 2 bancato a 1.18, mentre l’Italia affronterà Israele con l’1 quotato a 1.20 e la vittoria della Turchia contro la Georgia è bancata a 1.45.

Le qualificazioni per i Mondiali del 2026 entrano nel vivo con una nuova tornata di sfide cruciali. L’attenzione si concentra su quattro confronti che promettono equilibrio e spettacolo: l’impegno dell’Italia contro Israele, la battaglia ad alta tensione tra Galles e Belgio, il viaggio della Francia sul campo dell’Islanda e la delicata partita tra Turchia e Georgia.

La serata di lunedì inizia con Galles – Belgio. Il Belgio ha talento e inventiva, specie negli ultimi trenta metri, ma a volte soffre quando deve gestire partite in cui è sotto pressione costante o quando concede troppo spazio agli esterni. Il Galles è una squadra che può sorprendere: esperienza, spirito di gruppo e la capacità di crederci anche in situazioni avversarie creano spesso match intensi e “aperti”. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Belgio favorito con il segno 2 bancato a 1.73 mentre l’1 a 4.25. Il pareggio è quotato a 3.75. L’Over 2,5 si gioca a 1.74 mentre l’Under a 1.94; No Goal a 1.96, Goal a 1.72.

Alla stessa ora si prosegue con Islanda-Francia. La Francia parte favorita per qualità individuali e profondità di rosa, con giocatori capaci di cambiare l’inerzia della partita. L’Islanda invece può mettere in difficoltà attraverso una buona organizzazione difensiva, ritmo fisico alto e sfruttando ogni palla giocabile, ma probabilmente faticherà a creare molte occasioni contro una squadra che controlla meglio il possesso e ha più alternative offensive. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Francia nettamente favorita con il segno 2 bancato a 1.18 mentre l’1 a 12.50. Il pareggio è quotato a 7.00. L’Over 2,5 si gioca a 1.41 mentre l’Under a 2.62; No Goal a 1.61, Goal a 2.13.

Martedì invece, i riflettori si sposteranno su Italia e Israele. L’Italia ha già mostrato, in questo ciclo, un attacco capace di segnare tanto anche nei momenti complicati, ma la fase difensiva continua a essere vulnerabile specie nei cambi di ritmo e negli errori individuali. Israele, dal canto suo, non è mai semplice da affrontare; gioca con coraggio, sfrutta bene la profondità e può mettere in difficoltà le retrovie con ripartenze veloci. Per questo match le quote di Betsson vedono favorita l’Italia con il segno 1 a 1.20, mentre Israele con il 2 è data a 11.50. Il pareggio è quotato a 6.40. L’Over 2,5 si gioca a 1.38 mentre l’Under a 2.72; No Goal a 1.78, Goal a 1.90.

Chiude il programma del martedì Turchia-Georgia. La Turchia, anche con Montella, ha mostrato ambizione, certezze sul piano tecnico ma anche qualche fragilità difensiva, soprattutto quando è costretta ad uscire dalle linee basse. La Georgia può sfruttare questi momenti con attaccanti bravi a nascondersi tra le linee e fare movimento, ma deve evitare cali di lucidità: subire gol in fase di transizione o concedere troppo agli esterni sono errori che rischiano di diventare pesanti. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Turchia favorita con il segno 1 bancato a 1.45 mentre il 2 a 6.15. Il pareggio è quotato a 4.35. L’Over 2,5 si gioca a 1.68 mentre l’Under a 2.02; No Goal a 1.82, Goal a 1.85.

PressGiochi