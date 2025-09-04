Newsletter

04 Settembre 2025

Qualificazioni Mondiali, si parte: le quote di Betsson in un weekend ad alta tensione

L’ Olanda è favorita sulla Polonia con la vittoria degli olandesi quotata a 1.24, la Spagna cercherà la vittoria contro la Bulgaria con il 2 bancato a 1.10, mentre l’Italia affronterà l’Estonia con L’1 quotato a 1.06 e la vittoria della Francia contro l’Ucraina è bancata a 1.37.

04 Settembre 2025

Le qualificazioni ai prossimi Mondiali entrano nel vivo con un lungo weekend di calcio internazionale che prende il via questa sera e proseguirà fino a domenica. Il calendario propone una fitta serie di sfide ad alta tensione in cui ogni punto può già fare la differenza. Tra i match più attesi spiccano il debutto casalingo dell’Italia contro l’Estonia e gli impegni di Francia e Olanda. L’attenzione è massima su tutti i campi: la posta in palio è alta e non mancano incroci imprevedibili e opportunità per gli appassionati di sport e scommesse.

La serata di oggi si accende con Olanda – Polonia. Per gli Oranje si tratta di un test fondamentale per misurare le proprie ambizioni contro un avversario di grande esperienza. I bookies di Betsson vedono l’Olanda favorita con il segno 1 a 1.24, mentre il successo della Polonia è bancato con il 2 a 11.00. Il pareggio è quotato a 5.60. L’Over 2,5 si gioca a 1.61 mentre l’Under a 2.13; No Goal a 1.58, Goal a 2.18.

A Sofia, invece, va in scena la sfida tra Bulgaria e Spagna. Le Furie Rosse, dopo una fase di rinnovamento, non possono permettersi passi falsi, ma dovranno affrontare un ambiente caldo e una nazionale che fa della fisicità la sua arma migliore. Per questo match le quote di Betsson vedono la Spagna nettamente favorita con il segno 2 a 1.10, mentre l’impresa bulgara con l’1 è data a 25.00. Il pareggio è quotato a 8.25. L’Over 2,5 si gioca a 1.51 mentre l’Under a 2.35; No Goal a 1.33, Goal a 2.97.

La Nazionale italiana, attesa domani al debutto casalingo del nuovo corso di Gennaro Gattuso, affronterà una Estonia determinata a vendere cara la pelle. Al Gewiss Stadium di Bergamo si prevede una gara a senso unico, con gli Azzurri chiamati a imporre da subito il proprio gioco per iniziare il girone con una vittoria convincente. Per questo match i bookies di Betsson vedono l’Italia nettamente favorita con il segno 1 a 1.06, mentre il successo dell’Estonia è bancato con il 2 a 27.00. Il pareggio è quotato a 9.75. L’Over 2,5 si gioca a 1.28, l’Under a 3.25; No Goal a 1.46, Goal a 2.48.

Sabato, infine, i riflettori saranno puntati su Ucraina–Francia, una partita che promette battaglia. I Bleus, vice-campioni del mondo, forti di un attacco stellare, sfidano un’ Ucraina organizzata, che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari di grande calibro. Per entrambe le squadre, i tre punti sono fondamentali. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Francia favorita con il segno 2 a 1.37, mentre il successo dell’Ucraina è bancato con l’1 a 7.75. Il pareggio è quotato a 4.55. L’Over 2,5 si gioca a 1.75, l’Under a 1.93; Goal a 2.06, No Goal a 1.65.

 

