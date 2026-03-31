Qualificazioni Mondiali. L’Italia vede l’obiettivo, ma c’è da battere la Bosnia

La vittoria degli azzurri nei 90 è a 1.49. Le finali playoff infiammano il tabellone: in campo anche Repubblica Ceca-Danimarca – ospiti favoriti a 2.06 – e Svezia-Polonia, 1 a 2.09.

Il percorso di qualificazione raggiunge il suo apice assoluto con le finalissime dei play-off, le sfide da dentro o fuori che decreteranno le ultime squadre europee ad accedere ai Mondiali. Dopo aver superato le insidie delle semifinali, le formazioni rimaste si preparano all’atto conclusivo. L’Italia è chiamata a confermare la solidità mostrata nel turno precedente, contro una Bosnia Erzegovina che sarà molto motivata. Nel resto del tabellone, Repubblica Ceca-Danimarca e Svezia-Polonia, pronti a regalare un pass per la manifestazione calcistica più importante del mondo.

Bosnia-Italia mette di fronte due formazioni a un solo gradino dal palcoscenico mondiale. Gli azzurri arrivano alla sfida decisiva forti del convincente 2-0 rifilato all’Irlanda del Nord, una prestazione che ha scacciato i fantasmi e confermato la determinazione del gruppo. Dall’altra parte, i balcanici si presentano all’appuntamento dopo una vera e propria maratona contro il Galles, superato in trasferta ai rigori in un match vietato ai deboli di cuore. Si preannuncia una sfida estremamente tattica e tesa, con l’Italia che parte favorita sulla carta per caratura tecnica, ma che dovrà fare i conti con l’entusiasmo di un’avversaria ostica. La vittoria in trasferta dell’Italia si gioca a 1.49, l’1 della Bosnia a 7.50, mentre il pareggio nei tempi regolamentari vale 4.05. Sul fronte gol, si prevede una gara accorta: l’Under 2.5 è offerto a 1.76, l’Over 2.5 a 1.95, con il Goal a 2.13 e il No Goal a 1.64.

Per quanto riguarda le altre sfide, Repubblica Ceca-Danimarca propone uno scontro tra due filosofie di gioco ben distinte. I danesi arrivano all’atto finale in uno stato di forma straripante, avendo liquidato la Macedonia del Nord in semifinale con un perentorio 4-0 che non ammette repliche. I padroni di casa cechi, invece, hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie, staccando il pass per la finale solo dopo i calci di rigore in seguito a un rocambolesco 2-2 nei 120 minuti contro l’Irlanda. La Danimarca si presenta con i favori del pronostico per la vittoria nei novanta minuti: il segno 2 è proposto a 2.06, mentre il successo interno della Repubblica Ceca paga 3.80, con il segno X bancato a 3.20. Sul fronte delle reti, l’Over 2.5 si attesta a 1.97, l’Under 2.5 a 1.75, il Goal a 1.82 e il No Goal a 1.89.

Un’altra combattuta finalissima sarà Svezia-Polonia, una gara che si preannuncia equilibrata e ricca di spunti tecnici. Gli scandinavi hanno convinto in semifinale, superando l’Ucraina con un solido 3-1, dimostrando grande cinismo offensivo. Di fronte troveranno una Polonia altrettanto concreta, reduce dal successo di misura per 2-1 sull’Albania. Le quote riflettono grande incertezza per questo match: il segno 1 per la Svezia è a 2.09, il 2 per la Polonia a 3.65, e il pareggio a 3.25. Per quanto riguarda lo spettacolo in campo, l’Over 2.5 vale 1.98, l’Under 2.5 si gioca a 1.74, con il Goal proposto a 1.83 e il No Goal a 1.87.

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