Qualificazioni Mondiali – L’Italia a caccia della qualificazione: Irlanda del Nord primo ostacolo

Il percorso di qualificazione entra nel vivo con le infuocate semifinali dei play-off, gare da dentro o fuori chiamate a delineare i rapporti di forza in vista della finalissima che assegnerà il pass definitivo per i Mondiali. L’ostacolo proposto dal tabellone, con l’Italia chiamata a confermare la propria superiorità, è un’Irlanda del Nord pronta a sorprendere. Nell’altra semifinale, invece, prosegue il cammino del Galles: dopo aver archiviato la fase a gironi, i britannici ospitano un avversario sempre ostico – la Bosnia Erzegovina – per raggiungere la finale spinta dal calore del proprio pubblico.

Italia-Irlanda del Nord mette di fronte due formazioni pronte a dare tutto in un palcoscenico in cui è vietato sbagliare. Gli azzurri arrivano all’appuntamento accompagnati dai fantasmi del passato e dal rumore di fondo sempre vivo intorno alla nazionale, consci che sarebbe una vera catastrofe bucare ancora l’accesso ai mondiali. La nostra nazionale è arrivata seconda nel girone di qualificazione, piegandosi a un’imprendibile Norvegia ricca di talenti e stelle del calcio europeo. Dall’altra parte, i biancoverdi dell’Irlanda del Nord si presentano agguerriti, avendo strappato l’accesso ai play-off dal difficile Girone A, mettendosi alle spalle le insidie di un raggruppamento dominato dalla Germania. Si preannuncia una sfida estremamente tattica con l’Italia favorita sulla carta, il fattore campo potrebbe fare la differenza, la scelta del CT è ricaduta sulla meravigliosa atmosfera di Bergamo. La vittoria dell’Italia è quotata a 1.28, il 2 a 11.00, mentre il pareggio vale 5.45. Sul fronte gol, l’Over 2.5 si gioca a 1.75, l’Under 2.5 a 1.97; il Goal è offerto a 2.35, il No Goal a 1.53.

Per quanto riguarda l’altra semifinale, Galles-Bosnia Erzegovina propone un’altra delicata sfida. Dopo aver raggiunto il secondo posto nel Girone J, dietro l’imbattuto Belgio, i padroni di casa cercano ora conferme per blindare la qualificazione alla finale nei decisivi novanta minuti casalinghi. I balcanici della Bosnia Erzegovina, dal canto loro, rappresentano un ostacolo duro, essendosi qualificati ai play-off grazie a un brillante e continuo percorso nel Girone H, dove si sono piazzati subito dietro l’Austria mostrando una difesa molto solida. La squadra di casa punta a imporre il proprio gioco per non far svanire il sogno iridato. I britannici del Galles restano favoriti per questa gara: il segno 1 è proposto a 1.74, la vittoria esterna della Bosnia Erzegovina a 4.85, mentre il pareggio paga 3.60. Ci si attende una gara aperta: l’Over 2.5 è a 1.93, l’Under 2.5 a 1.78, con Goal a 1.90 e No Goal a 1.80.

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