Qualificazioni Euro2024, su Starcasinò Bet è attiva una promozione speciale per Malta-Italia: con quote da star la vittoria degli azzurri è data a 4,00

Lo 0-2 per l’Italia è quotato a 4,55 mentre Primo Marcatore Harry Kane in Inghilterra-Ucraina paga 3,75

L’entusiasmante campionato italiano 2022/23 è in pausa per la sosta nazionali ma il grande calcio continua a emozionare i tifosi del nostro continente con le qualificazioni agli Europei di Germania 2024. Nel primo turno l’Italia ha affrontato l’Inghilterra in un remake della finale di EURO2020 e la nazionale dei Tre Leoni si è imposta sugli azzurri per 2-1: dopo l’iniziale doppio vantaggio inglese, a nulla è servita la prima rete di Mateo Retegui con la selezione italiana.

L’Italia scenderà in campo domenica sera per il secondo turno: alle 20:45 affronterà Malta al Ta’ Qali Stadium di Attard. Servirà una convincente prova di forza per iniziare a raccogliere punti preziosi in chiave qualificazione. Negli otto precedenti tra le due nazionali in sfide di qualificazione ai Mondiali o agli Europei, si contano solo successi azzurri con un risultato complessivo di 21-2. È quindi imperativo per gli uomini di Mancini continuare questa striscia positiva anche nell’appuntamento di questa domenica. La vittoria dell’Italia è data a 1,11 (con quota maggiorata a 4,00), quella di Malta a 24,00 mentre il pareggio è fissato a 8,75.

StarCasinò Bet ha studiato una imperdibile special promo per l’occasione: è attiva la promozione Quote da Star, grazie alla quale è possibile puntare la vittoria dell’Italia contro Malta con la quota maggiorata a 4,00. Questa imperdibile promozione è riservata a tutti i giocatori che effettuano la loro prima scommessa in assoluto su StarCasinò Bet entro le 20:45 di domenica 26 marzo 2023 e sarà valida solo con una puntata di almeno 5€ sulla vittoria degli azzurri.

Su StarCasinò Bet sono disponibili tutte le statistiche e le informazioni sulle quote delle Qualificazioni a EURO2024

Le quote nel dettaglio:

Domenica 26 marzo:

11,50 KAZAKISTAN, 5,60 pareggio, 1,26 DANIMARCA

1,27 INGHILTERRA, 5,60 pareggio, 11,00 UCRAINA

23,00 LIECHTENSTEIN, 7,75 pareggio, 1,13 ISLANDA

1,02 SLOVENIA, 16,50 pareggio, 65,00 SAN MARINO

2,50 IRLANDA DEL NORD, 3,15 pareggio, 2,95 FINLANDIA

17,00 LUSSEMBURGO, 7,25 pareggio, 1,16 PORTOGALLO

24,00 MALTA, 8,75 pareggio, 1,11 ITALIA

2,50 SLOVACCHIA, 3,20 pareggio, 2,85 BOSNIA-ERZEGOVINA

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

