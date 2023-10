Qualificazioni euro2024, la nazionale italiana riparte dalla sfida contro Malta. Su Starcasinò Bet il successo azzurro con margine di un gol è quotato a 6,30

Over 4,5 in Olanda-Francia paga 6,20 mentre Rete Inviolata Ospite in Norvegia-Spagna è dato a 2,35

Campionati in pausa per far spazio alle partite di qualificazioni a Euro2024. Le nazionali del vecchio continente saranno in campo per tutto il weekend per cercare di staccare il pass per la rassegna europea che si terrà l’estate prossima in Germania. In qualità di ospitanti, i tedeschi sono gli unici sicuri della partecipazione. Tutte le altre sono attese dalla prova del campo, che decreterà le migliori 24 nazioni d’Europa. In caso di passaggio del turno, la nazionale italiana si presenterà alla competizione da campione in carica, avendo trionfato nell’edizione del 2020 (disputata nel 2021 per via della pandemia di Covid-19). Tante sfide entusiasmanti infiammeranno i campi di tutta Europa nel fine settimana e StarCasinò Bet ha studiato speciali quote dedicate a questi match internazionali.

Le sfide di giovedì 12: l’underdog Scozia contro le Furie Rosse spagnole

Spagna-Scozia: Scozia grande sorpresa di queste qualificazioni: finora ha centrato cinque vittorie in altrettante partite, con un solo gol subito. Rete Inviolata Ospite contro la Spagna paga 6,70.

Croazia-Turchia: le due nazionali si sfidano per la testa del girone. Il successo turco è quotato 5,60.

Le sfide di venerdì 13: gli Orange affrontano Les Bleus per avvicinarsi alla vetta

Olanda-Francia: le due nazionali si sono sfidate in quattro occasioni nelle competizioni ufficiali UEFA dal 2008 a oggi con un totale equilibrio. Sul totale dei match, infatti, entrambe hanno vinto due partite e segnato in totale sette gol. Questa volta come finirà? Il pareggio è dato a 3,45.

Austria-Belgio: Romelu Lukaku in gran forma in questo inizio di stagione con la maglia della Roma. Sarà lui il protagonista dell’incontro? La vittoria dei Diavoli Rossi è fissata a 2,55.

Le sfide di sabato 14: il girone dell’Italia

Ucraina-Macedonia del Nord: quattro vittorie in altrettanti scontri diretti per gli ucraini, compresa la combattuta sfida dello scorso giugno finita 3-2. Over 4,5 anche in questa gara è quotato 6,60.

Italia-Malta: Italia in campo per mantenere la scia dell’Inghilterra prima in classifica. 2-0 per gli azzurri nella sfida giocata a marzo. Lo stesso risultato nel match di questo weekend è dato a 4,60.

Le sfide di domenica 15: talenti del nord contro talenti del sud

Norvegia-Spagna: negli ultimi 20 anni le due nazionali si sono incontrate cinque volte: si contano quattro vittorie spagnole e un pareggio arrivato in una gara di qualificazione a Euro2020. Riusciranno i norvegesi a battere gli spagnoli? La vittoria della Norvegia in lavagna a 4,20.

Galles-Croazia: i croati risultano imbattuti nei sei precedenti disputati negli ultimi tredici anni: quattro vittorie della Croazia e due pareggi. I pari sono arrivati nei due scontri diretti più recenti e sono finiti entrambi 1-1: lo stesso risultato nella gara di questo weekend è quotato a 5,30.

Le sfide di lunedì 16: si sfidano i campioni del’88 e del ‘04

Belgio-Svezia: svedesi all’ultima chiamata per mantenersi agganciati alle prime due posizioni: la vittoria gialloblu paga 5,50.

Grecia-Olanda: greci e olandesi si sfidano nello scontro diretto per la seconda posizione del girone. La vittoria della nazionale greca, campionessa europea nel 2004, è fissata a 4,30.

Le sfide di martedì 17: il derby dei Balcani

Serbia-Montenegro: sarà assente Dusan Vlahovic, il grande protagonista della partita di andata con la doppietta decisiva per il 2-0 serbo. Riuscirà il Montenegro ad approfittarne? Il successo dei Falchi dei Balcani è quotato a 8,00.

Inghilterra-Italia: l’unica sconfitta degli Azzurri nelle qualificazioni è arrivata proprio contro la nazionale dei Tre Leoni. La vittoria in trasferta della selezione italiana è data a 5,10.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi