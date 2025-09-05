Pyramid of Ra, la prima slot… triangolare!

05 Settembre 2025 - 18:29
Magari sarà solo una stravaganza, ma non c’è dubbio che i giocatori proveranno un brivido di fronte alla Pyramid of Ra, che non presenta i classici rulli bensì 15 tessere triangolari incastrate nella sagoma di una piramide. Idea rivoluzionaria, che rievoca per l’ennesima volta la mitologia egizia, dove si le potenti divinità egizie – Ra, Anubi, Sobek, Bastet e Ureo – mentre i rulli, anzi, i triangoli, girano a tutta velocità.
Al culmine si trova la funzione Occhio di Ra, posizionato all’apice della piramide. Che scatena il suo potere divino in modo casuale, cancellando i simboli degli occhi di pietra per rivelare incredibili premi moltiplicatori.
Tuttavia, la vera magia di Pyramid Of Ra risiede nelle sue funzionalità Milestone, ottenibili tramite vincite consecutive. Ad ogni traguardo raggiunto, emerge un tesoro di bonus, aumentando le tue possibilità di vincite monumentali. Dai jolly che cambiano il gioco ai potenziamenti dei simboli, ogni traguardo rivela nuove strade verso ricchezze incalcolabili.
Ancora, la funzione Giochi Gratis, attivata dall’apparizione di scarabei sacri, la piramide si espande sbloccando molteplici nuove file di simboli con giri extra e aprendo la strada a ricchezze epiche di proporzioni leggendarie!
Il gioco sarà disponibile dal 22 settembre, ma una demo giocabile è già presente sul sito del produttore Revolver Gambling.
Pressgiochi