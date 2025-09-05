Newsletter

05 Settembre 2025 - 18:29

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Pyramid of Ra, la prima slot… triangolare!

Magari sarà solo una stravaganza, ma non c’è dubbio che i giocatori proveranno un brivido di fronte alla Pyramid of Ra, che non presenta i classici rulli bensì 15 tessere

05 Settembre 2025

Share the post "Pyramid of Ra, la prima slot… triangolare!"

Stampa pagina

Magari sarà solo una stravaganza, ma non c’è dubbio che i giocatori proveranno un brivido di fronte alla Pyramid of Ra, che non presenta i classici rulli bensì 15 tessere triangolari incastrate nella sagoma di una piramide. Idea rivoluzionaria, che rievoca per l’ennesima volta la mitologia egizia, dove si le potenti divinità egizie – Ra, Anubi, Sobek, Bastet e Ureo – mentre i rulli, anzi, i triangoli, girano a tutta velocità.

Al culmine  si trova la funzione Occhio di Ra, posizionato all’apice della piramide. Che scatena il suo potere divino in modo casuale, cancellando i simboli degli occhi di pietra per rivelare incredibili premi moltiplicatori.

Tuttavia, la vera magia di Pyramid Of Ra risiede nelle sue funzionalità Milestone, ottenibili tramite vincite consecutive. Ad ogni traguardo raggiunto, emerge un tesoro di bonus, aumentando le tue possibilità di vincite monumentali. Dai jolly che cambiano il gioco ai potenziamenti dei simboli, ogni traguardo rivela nuove strade verso ricchezze incalcolabili.

Ancora, la funzione Giochi Gratis, attivata dall’apparizione di scarabei sacri, la piramide si espande  sbloccando molteplici nuove file di simboli con giri extra e aprendo la strada a ricchezze epiche di proporzioni leggendarie!

Il gioco sarà disponibile dal 22 settembre, ma una demo giocabile è già presente sul sito del produttore Revolver Gambling.

 

Pressgiochi

 

banner articolo interno
Leggi anche

PressGiochi MAG: il nuovo numero è online e pronto per la distribuzione

Basket – L’Italia sfida la Slovenia di Doncic per un posto nei quarti

TAR Emilia Romagna: sospesa chiusura di una sala scommesse a Ravenna, da verificare distanza dai luoghi sensibili

Paesi Bassi, KSA pubblica uno studio sulle analisi dei rischi dei fornitori di giochi: è necessaria una modifica della normativa

Caso Malta-Germania, Avvocato Generale Emiliou:“Nulla impedisce al consumatore di intentare una causa per ottenere la restituzione delle somme scommesse”

Aircash supera il milione di utenti

Pyramid of Ra, la prima slot… triangolare!

Forum Acadi 2025: il 17 settembre a Roma focus sulla tutela della salute nel comparto del gioco

Finlandia, il NPB interviene contro gli influencer che promuovo gioco d’azzardo sui loro profili

Eurasia e Medio Oriente al centro dell’attenzione al SBC Summit 2025: il palco dedicato ai mercati emergenti

ISOP 2025/2026: al via la nuova stagione con PokerStars partner ufficiale

OPAP: i casino online trascinano la crescita

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy