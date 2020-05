Push Gaming nominato sponsor dell’evento NEXT da iGaming

Push Gaming è stato nominato sponsor del vertice digitale NEXT di iGaming in quanto continua ad affermarsi come fornitore di primo livello. L’accordo è la prima mossa di Push Gaming nella sponsorizzazione di eventi, con il summit digitale, noto come “The Big Reset: come ti stai adattando alla vita digitale?” che si svolgerà dal 4 al 6 maggio. Lo spettacolo di tre giorni si concentrerà sugli argomenti di tendenza portati alla luce dalla pandemia di COVID-19, come lavorare da casa, aumentare la produttività e gli effetti sulla salute mentale.

James Marshall, CEO di Push Gaming, ha dichiarato: “Il COVID-19 ha avuto un grande effetto sul modo in cui lavora l’azienda, ma penso che il nostro passaggio dall’ufficio al lavoro da casa sia stato molto semplice e siamo fortunati ad essere in questa posizione. Il mondo digitale può essere molto utile e sarà fantastico ascoltare le opinioni dei relatori su una serie di argomenti che vanno dalla produttività alla salute mentale”. La conformità è al centro delle operazioni di Push Gaming e il fornitore è molto orgoglioso di guidare lo sviluppo di prodotti di gioco responsabili all’interno del settore.

PressGiochi