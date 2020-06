Puglia,‘Fase 2’ per gioco legale, Mennea: “Riaprire le attività per salvare posti di lavoro”

“La ‘fase 2’ dell’emergenza Covid ha consentito la riapertura di molte attività, ma non delle sale scommesse per il gioco legale. Il risultato è che gli addetti del settore – migliaia di persone solo nella nostra regione – sono ancora impossibilitati a tornare al lavoro e per questo hanno serie difficoltà ad andare avanti insieme alle loro famiglie. Il mio appello al Governo regionale e nazionale è quello di far ripartire le attività di gioco legale, dando certezze ai dipendenti, anche perché la chiusura dei centri scommesse non frena il fenomeno del gioco in quanto i giocatori si spostano sui sistemi online”. Lo dichiara il consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea, il quale sollecita un ritorno alla normalità anche per il settore gioco legale “per tutelare i dipendenti del settore, tutti fermi da marzo, gli unici veri danneggiati dalla chiusura delle attività di scommesse”.

“In molti – sottolinea Mennea – ritengono che la chiusura delle sale scommesse possa essere una cosa positiva, ma non considerano il fatto che i giocatori hanno altri e tanti sistemi per poter giocare, semplicemente utilizzando il loro smartphone. Ricordo che la legge tutela i ludopatici evitando il loro accesso alle sale giochi, difficile invece assicurare queste cautele con il gioco online. Peraltro, se l’attività è legittima non vedo perché non debba riprendere con tutte le misure igieniche e di distanziamento necessarie, tutelando – conclude – i lavoratori e le loro famiglie”.

PressGiochi