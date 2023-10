Puglia: le Fiamme Gialle sequestrano slot machine illegali in un bar di Taranto

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria hanno eseguito una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza del territorio di competenza del Reparto, comprensivo dei comuni del versante orientale della provincia di Taranto.

Le attività operative svolte hanno permesso di conseguire significativi risultati di servizio in diversi segmenti della missione istituzionale del Corpo, come il contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa, la sicurezza dei prodotti e gli illeciti ambientali.

Per quanto riguarda il primo settore di intervento, i Finanzieri manduriani hanno svolto numerosi controlli a contrasto del gioco illegale, individuando e sottoponendo a sequestro amministrativo, in un bar/caffetteria di Maruggio, una “slot machine” non collegata alla rete dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. In assenza del previsto collegamento telematico le giocate effettuate attraverso tale apparecchio non sono state rendicontate all’Amministrazione Finanziaria, permettendo al suo titolare di evadere il prelievo unico erariale, imposta che sarà precisamente quantificata al termine di una specifica attività ispettiva.