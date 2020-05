Pucci (Astro): “La sospensione delle sale giochi fino al 14 giugno è una dimenticanza o una violazione palese della Costituzione ”

«La sospensione dell’attività delle sale giochi almeno fino al 14 giugno, stabilita dal Dpcm firmato ieri dal Premier Conte, è una dimenticanza oppure una violazione palese della Costituzione». Sono le parole di Massimiliano Pucci presidente di Astro, l’associazione che racchiude gli operatori dell’intera filiera dell’automatico.

«Il principio generale dell’azione del Governo è che le riaperture siano previste sulla base del rischio contagio per le varie attività: non capiamo quindi perché le sale giochi debbano essere scavalcate – nel calendario governativo – da esercizi più a rischio dei nostri, come le palestre ad esempio che riapriranno lunedì 25. Il settore giochi – conclude Pucci – è considerato rischioso come quello dei locali e delle discoteche ma – anche in questo caso – è evidente che in quei posti il rischio di assembramento è molto più elevato. Per questo chiediamo al Governo che le riaperture siano motivate esclusivamente da specifiche e obiettive esigenze di contenimento del contagio da Covid-19».

PressGiochi