Pubblicità online e copyright in UE, APAJO si unisce a EGBA

APAJO, l’associazione portoghese per il gioco d’azzardo online, ha aderito a un’iniziativa della Commissione europea volta a ridurre la pubblicità sui siti web che violano il copyright.

APAJO, l’associazione portoghese del gioco d’azzardo online, ha firmato un memorandum d’intesa della Commissione europea sulla pubblicità online e i diritti di proprietà intellettuale, unendosi ad altre parti interessate del settore della pubblicità online che stanno già collaborando in base all’accordo.

APAJO è la prima associazione nazionale di gioco d’azzardo ad aderire all’iniziativa MoU, oltre alla European Gaming and Betting Association (EGBA) a livello UE.

Agevolato dalla Commissione europea, il memorandum d’intesa sulla pubblicità online e i diritti di proprietà intellettuale (MoU) è un accordo tra le parti interessate in vari settori europei della pubblicità online per ridurre la pubblicità sui siti Web che violano i diritti d’autore, come sport illegali e siti Web di streaming di film.

L’ecosistema pubblicitario di Internet è complesso e questo a volte può portare alla pubblicazione di pubblicità di marchi legittimi, comprese le società di gioco d’azzardo, su tali siti web.

L’EGBA è stato uno dei firmatari fondatori del protocollo d’intesa nel 2018 e da allora i suoi sforzi per promuovere l’iniziativa nel settore del gioco d’azzardo in Europa hanno prodotto risultati positivi.

Un recente rapporto sui progressi della Commissione europea ha rilevato che, nel 2021, la pubblicità dei principali marchi di gioco d’azzardo era diminuita del 55% sui siti Web che violano il copyright nell’UE.

Il protocollo d’intesa è aperto a tutti i partner e l’EGBA incoraggia altre associazioni di gioco d’azzardo a unirsi a EGBA e APAJO per aderire al protocollo d’intesa e ai suoi obiettivi.

“La pubblicità è una componente centrale di un ambiente di gioco d’azzardo online sicuro e autorizzato. Questa industria è un settore pubblicitario rilevante e i membri di APAJO sono consapevoli che, parallelamente alla promozione dei loro marchi e attività, è indispensabile per la canalizzazione del consumatore portoghese verso un ambiente regolamentato, abbiamo la responsabilità di aderire e promuovere le buone pratiche nella pubblicità e nella comunicazione. Siamo molto felici di unirci all’EGBA e ad altri firmatari del protocollo d’intesa, poiché sottoscriviamo il suo spirito e la sua missione” ha affermato Ricardo Domingues, Presidente, APAJO.

“Diamo il benvenuto ad APAJO che si unisce a noi a sostegno dell’iniziativa della Commissione europea per ridurre la pubblicità sui siti Web che violano il copyright. L’iniziativa ha già dimostrato che quando lavoriamo insieme, i settori della pubblicità online possono ottenere risultati positivi. Ma c’è ancora molto lavoro da fare e continuiamo a incoraggiare altre associazioni di gioco d’azzardo a firmare il protocollo d’intesa e fare la loro parte nel garantire che la pubblicità del gioco d’azzardo e il suo posizionamento siano condotti in modo responsabile” ha aggiunto Maarten Haijer, Segretario Generale, EGBA.

PressGiochi